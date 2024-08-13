Нигерийца подозревают в убийстве девушки-волонтёра ОИ-2024

Французская полиция поймала и задержала подозреваемого в убийстве девушки-волонтёра Олимпийских игр-2024. Им оказался бойфренд 21-летней жительницы Парижа, который сам родом из Нигерии.
Когда был обнаружен труп девушки в квартире в 18-м городском округе, этот мужчина лежал рядом без сознания, об этом пишет RMС Sport.
21-летняя девушка пропала после посещения церемонии закрытия.
"Расследование обстоятельств непредумышленного убийства было поручено 2-му округу судебной полиции Парижа ", — говорится в сообщении прокуратуры Парижа, которое приводит "СЭ".
Заявление об исчезновении девушки поступило в полицейский участок от бывшего бойфренда. Семья волонтера сообщила следователям, что получила текстовое сообщение от знакомого, где говорилось, что ее парень "сделал какую-то глупость". Полиция поехала к дому девушке, где обнаружила ее мертвой. У нее была гематома на левой скуле и следы крови на шее.
Фото: .flickr.com/Mic from Reading — Berkshire, United Kingdom (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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