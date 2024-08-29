В Подмосковье задержан мужчина, ранивший школьника из пневматического оружия

В Подмосковье полицейские задержали мужчину, который ранил школьника в поселке Дрожжино. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк через свой Telegram-канал.

Оперативные действия сотрудников уголовного розыска привели к установлению личности подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Свердловской области, родившийся в 1988 году.

Ранее было известно, что на футбольном поле в Дрожжино неизвестный мужчина выстрелил из пневматического оружия в девятилетнего мальчика, ранив его в руку. В управлении МВД Подмосковья подчеркнули, что ребенок получил своевременную медицинскую помощь и его состояние не вызывает опасений.

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