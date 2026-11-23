Сотрудники управления Россельхознадзора по Оренбургской области пресекли попытку ввоза мясных консервов из Казахстана общим весом более 10 тонн. Партия продукции была задержана в связи с выявленными несоответствиями требованиям технического регулирования и безопасности.

Нарушения маркировки и документации

В ходе инспекционного контроля установлено, что упаковка продукции не содержит обязательных сведений, необходимых для идентификации товара и обеспечения безопасности потребителей. В частности, на консервах отсутствуют данные о дате изготовления, а также информация о составе компонентов.

Отсутствие даты производства делает невозможным определение срока годности продукции, что является прямым нарушением требований к маркировке пищевых товаров. Неполный перечень компонентов, в свою очередь, исключает возможность контроля содержания аллергенов или иных веществ, регламентированных санитарными нормами.

На данный момент зафиксированы нарушения в части оформления сопроводительной документации и маркировки. Вопрос о фактическом микробиологическом качестве и безопасности содержимого консервов остается предметом дальнейших проверок.