Зачистка шаг за шагом: как беспилотники срывают ротацию ВСУ под Красноармейском

Российские военнослужащие продолжают активные боевые действия на красноармейском направлении в ДНР, где идет зачистка населенного пункта Гришино. В ходе операции уничтожаются позиции и живая сила противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удары FPV-дронов по позициям противника

В Минобороны уточнили, что в ходе боевой работы расчеты войск беспилотных систем группировки "Центр" применяют FPV-дроны как коптерного, так и самолетного типа. С их помощью поражаются выявленные цели противника в зданиях, инженерных сооружениях и оборудованных блиндажах в районе Гришино.

"В ходе боевой работы расчеты войск беспилотных систем группировки "Центр" с применением FPV-дронов коптерного и самолетного типа уничтожили выявленные вражеские цели в зданиях и сооружениях, а также в оборудованных блиндажах в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении специальной военной операции", — говорится в сообщении.

Круглосуточная работа операторов БПЛА

Отмечается, что операторы беспилотных летательных аппаратов ведут работу в круглосуточном режиме. Они выявляют и ликвидируют пехоту ВСУ, находящуюся в лесопосадках и укрепленных позициях, а также пресекают попытки ротации подразделений на линии боевого соприкосновения.

Такие действия, по данным ведомства, позволяют срывать планы противника по перегруппировке сил и удерживать инициативу в районе боевых действий.

Продолжение зачистки населенного пункта

Ранее в Министерстве обороны РФ уже сообщали, что российские войска продолжают зачистку Гришина. Операция направлена на полное вытеснение противника из населенного пункта и прилегающих территорий.