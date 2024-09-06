Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 89,7044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 99,1927
Жена Игоря Стрелкова (Гиркина) опровергла информацию об его отправлении в зону СВО
  1. Главная
  2. Общество

Жена Стрелкова (Гиркина) назвала чепухой информацию об отправке мужа на фронт

Жена Игоря Стрелкова (Гиркина) опровергла информацию об его отправлении в зону СВО

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) может быть освобождён из колонии и отправлен на специальную военную операцию. Однако его жена Мирослава Регинская опровергла эти слухи.

По её словам, статья, по которой был осуждён Стрелков, не предусматривает возможности досрочного освобождения для участия в боевых действиях. Несмотря на то, что сам Стрелков неоднократно выражал желание служить своей стране, информация о его освобождении и отправке на фронт оказалась ложной.

Регинская подчеркнула, что её муж действительно хочет служить Отечеству, но в данной ситуации это невозможно из-за юридических ограничений. Таким образом, слухи об освобождении Стрелкова и его отправке на спецоперацию оказались необоснованными.

Ранее в Telegram-канале SHOT публиковалась информация о том, что благодаря усилиям адвокатов Стрелков скоро сможет покинуть колонию и отправиться в зону специальной военной операции, где будет служить в рядах российской армии.

В 2014 году Стрелков занимал пост первого министра обороны ДНР. После начала специальной военной операции он регулярно критиковал деятельность Министерства обороны России и руководства страны. В июле прошлого года он был задержан, и против него возбудили уголовное дело по статье 280 УК РФ. В настоящее время он отбывает наказание в колонии для бывших сотрудников силовых структур в Кирово-Чепецке.

Фото: Wikimedia Commons/ Dom kobb (Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional)

Мир

Алиев: Азербайджан не станет поддерживать санкции против России

Алиев: Азербайджан не станет поддерживать санкции против России

Азербайджан отказывается поддерживать санкции в отношении Российской Федерации (РФ). Такое заявление сделал президент страны Ильхам Алиев во время ответа на вопрос модератора Международного форума в городе Черноббио, Италия.

Читать полностью
The Daily Telegraph согласно опросу впервые прогнозирует победу Камалы Харрис

The Daily Telegraph согласно опросу впервые прогнозирует победу Камалы Харрис

Социологический опрос, проведённый газетой The Daily Telegraph, показал, что у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис высокие шансы на победу в предстоящих президентских выборах в США.

Читать полностью

Общество

Священник Дмитрий Свечников заявил, что крестик темнее из-за нужды в духовном очищении

Священник Дмитрий Свечников заявил, что крестик темнее из-за нужды в духовном очищении

Уже давно верующих интересует вопрос о том, почему темнеет нательный крестик. Священники и учёные пытались найти ответ на этот вопрос, но их мнения расходятся.

Читать полностью
Тарасов и Костенко купили новый особняк:

Тарасов и Костенко купили новый особняк: "Делай с ним что хочешь"

Футболист Дмитрий Тарасов купил новый дом и привёл к нему жену Анастасию Костенко с завязанными глазами.

Читать полностью

Новости