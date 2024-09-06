Жена Стрелкова (Гиркина) назвала чепухой информацию об отправке мужа на фронт

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) может быть освобождён из колонии и отправлен на специальную военную операцию. Однако его жена Мирослава Регинская опровергла эти слухи.

По её словам, статья, по которой был осуждён Стрелков, не предусматривает возможности досрочного освобождения для участия в боевых действиях. Несмотря на то, что сам Стрелков неоднократно выражал желание служить своей стране, информация о его освобождении и отправке на фронт оказалась ложной.

Регинская подчеркнула, что её муж действительно хочет служить Отечеству, но в данной ситуации это невозможно из-за юридических ограничений. Таким образом, слухи об освобождении Стрелкова и его отправке на спецоперацию оказались необоснованными.

Ранее в Telegram-канале SHOT публиковалась информация о том, что благодаря усилиям адвокатов Стрелков скоро сможет покинуть колонию и отправиться в зону специальной военной операции, где будет служить в рядах российской армии.

В 2014 году Стрелков занимал пост первого министра обороны ДНР. После начала специальной военной операции он регулярно критиковал деятельность Министерства обороны России и руководства страны. В июле прошлого года он был задержан, и против него возбудили уголовное дело по статье 280 УК РФ. В настоящее время он отбывает наказание в колонии для бывших сотрудников силовых структур в Кирово-Чепецке.

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