Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Боль под рёбрами
Боль под рёбрами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:00

Забудьте про лишние салаты: как правильно восстанавливаться после праздников и не перегружать желудок

Врач-диетолог посоветовала не доедать остатки с новогоднего стола — Нурия Дианова

После завершения длинных новогодних выходных приходит время возвращаться к привычному режиму и прощаться с излишними праздниками. Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала Life.ru, как привести желудок в порядок после праздничных застолий и объяснила важный момент: если человек не просто переел, а перебрал с алкоголем, симптомы могут быть связаны с более серьезными проблемами, требующими особого внимания.

Как привести желудок в порядок после праздников

Если же речь идёт о типичном переедании, то, по словам специалиста, главный шаг — это не доедать остатки еды с праздничного стола. Дианова советует не соблазняться "запасами", а готовить еду в таких количествах, которые будет удобно съесть за один приём пищи. Чтобы избежать переедания, важно заранее планировать порции и не готовить слишком много, чтобы в последующие дни не возникало соблазна "докончить" салаты и закуски.

Кроме того, стоит обратить внимание на тип пищи, которую следует употреблять в ближайшие дни. Врач рекомендует исключить солёные и острые продукты — такие как нарезки, бутерброды с икрой, колбасы и солёная рыба. Эти продукты могут вызвать дополнительное раздражение слизистой желудка и усилить воспаление. Дианова советует заменить их на более лёгкие блюда, такие как каша на молоке или воде, в зависимости от того, как ваш организм воспринимает эти продукты.

"Кушать обязательно нужно. Пропускать приёмы пищи не стоит, но можно уменьшить количество порции, опять же, сбалансировав всё по правилу тарелки, чтобы обязательно было всё: и что-то из фруктов (сухофруктов в данном случае, потому что у нас каша), какой-то полегче белок. То есть не нужно сразу нагружать её полноценным яйцом, колбасой, сыром. Такая пища совершенно легко будет восприниматься желудком", — пояснила Нурия Дианова.

Проблема "остатков" новогоднего стола

Диетолог подчеркнула, что оставшиеся блюда с новогоднего стола могут нанести наибольший вред организму. Привычка доедать салаты и закуски после праздников — это одна из самых вредных привычек, которые негативно сказываются на работе желудка. Врач рекомендует заранее подготовиться к этому моменту, готовя еду в умеренных количествах, чтобы избежать соблазна доедать всю оставшуюся пищу.

"То есть не нужно возводить новогодний стол в какой-то культ, знаете, вот как будто у вас последняя ночь и вас завтра на гильотину ведут", — добавила Дианова.

Таким образом, ключевым советом является не только корректировка питания, но и умение не поддаваться привычке доедать остатки праздничных блюд, что позволяет поддерживать нормальную работу желудка и избегать нежелательных последствий для здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физические упражнения снизили симптомы депрессии — CDSR сегодня в 3:57
Без рецептов и кабинетов: простое действие заставляет депрессию отступать шаг за шагом

Регулярные физические упражнения всё чаще рассматривают как реальный способ снизить симптомы депрессии и дополнить терапию без лекарств и сложных схем лечения.

Читать полностью » Боль на морозе запускает защитный сигнал организма от обморожений — Здоровье Mail вчера в 22:17
Руки и ноги отключаются первыми: мороз запускает защитный режим, о котором мало кто думает

Почему холод вызывает боль и усиливает ломоту зимой — дело не только в погоде. Нервные "датчики", сосуды и суставы реагируют иначе, чем летом.

Читать полностью » Регулярный гель-лак истончает ногтевую пластину — врачи вчера в 18:42
Гель-лак казался спасением — последствия догнали позже: вот что происходит

Гель-лак радует стойкостью и блеском, но может ослаблять ногти. Разбираемся, в чём риск и как восстановить ногтевую пластину без лишнего вреда.

Читать полностью » Экстренная помощь в Москве стала быстрее и эффективнее — мэр Сергей Собянин вчера в 18:06
Больницы стали похожи на центры управления: что изменилось в московском здравоохранении в 2025 году

Новые больницы, флагманские центры и современные стандарты экстренной помощи изменили столичную медицину в 2025 году.

Читать полностью » Операции на сердце в России стали значительно безопаснее — академик РАН Бокерия вчера в 17:57
То, что раньше пугало, стало рутиной: как изменилась хирургия сердца

Современная аппаратура и опыт врачей сделали операции на сердце в России значительно безопаснее, изменив подход к кардиохирургии.

Читать полностью » Нарушения работы ЖКТ вызывают вздутие и газообразование — гастроэнтерологи вчера в 10:29
Живот бурлит, кожа тускнеет, силы тают: 7 тревожных признаков, что ЖКТ работает на износ

Вздутие, усталость, тревожность и проблемы с кожей могут быть связаны между собой. Как кишечник подает сигналы о сбоях и почему их важно не игнорировать.

Читать полностью » Детокс-диеты после праздников не ускоряют очищение организма — эндокринолог Зухра Павлова вчера в 6:16
Лёгкость приходит не от очищения: детокс-программы дают эффект, который быстро исчезает

После праздников детокс-диеты снова в тренде, но врачи предупреждают: соковые схемы и голодание не очищают организм и могут навредить здоровью.

Читать полностью » Недостаточно мокрые волосы снижают эффективность мытья — трихологи вчера в 2:23
Мыла голову каждый день — волосы всё равно выглядели плохо: причина оказалась в мелочи

Мытьё головы может портить волосы, если допускать ошибки. Рассказываем, какие привычки мешают блеску и как превратить обычную процедуру в полноценный уход.

Читать полностью »

Новости
Наука
Алгоритмы усилили уверенность в ошибочных ответах — Гивон Баг психолог
Еда
Готовые тарталетки с красной рыбой можно хранить в холодильнике до 3 часов — повар
Авто и мото
Соль и реагенты вызывают коррозию кузова за два сезона — автоэксперт
Туризм
Куркума используется не только в кулинарии, но и в свадебных обрядах — Vogue
Питомцы
Соседство с человеком снизило агрессивность бурых медведей — MBE
Наука
Ледник Туэйтса начал разрушаться быстрее — Phys.org
Общество
Юрист связала ошибки взыскания с совпадением имени и фамилии — Анастасия Ляпунова
ДФО
Крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесли с 10-го на 15-е — зампред комитета ГД Сергей Колунов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet