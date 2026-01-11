Забудьте про лишние салаты: как правильно восстанавливаться после праздников и не перегружать желудок

После завершения длинных новогодних выходных приходит время возвращаться к привычному режиму и прощаться с излишними праздниками. Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала Life.ru, как привести желудок в порядок после праздничных застолий и объяснила важный момент: если человек не просто переел, а перебрал с алкоголем, симптомы могут быть связаны с более серьезными проблемами, требующими особого внимания.

Как привести желудок в порядок после праздников

Если же речь идёт о типичном переедании, то, по словам специалиста, главный шаг — это не доедать остатки еды с праздничного стола. Дианова советует не соблазняться "запасами", а готовить еду в таких количествах, которые будет удобно съесть за один приём пищи. Чтобы избежать переедания, важно заранее планировать порции и не готовить слишком много, чтобы в последующие дни не возникало соблазна "докончить" салаты и закуски.

Кроме того, стоит обратить внимание на тип пищи, которую следует употреблять в ближайшие дни. Врач рекомендует исключить солёные и острые продукты — такие как нарезки, бутерброды с икрой, колбасы и солёная рыба. Эти продукты могут вызвать дополнительное раздражение слизистой желудка и усилить воспаление. Дианова советует заменить их на более лёгкие блюда, такие как каша на молоке или воде, в зависимости от того, как ваш организм воспринимает эти продукты.

"Кушать обязательно нужно. Пропускать приёмы пищи не стоит, но можно уменьшить количество порции, опять же, сбалансировав всё по правилу тарелки, чтобы обязательно было всё: и что-то из фруктов (сухофруктов в данном случае, потому что у нас каша), какой-то полегче белок. То есть не нужно сразу нагружать её полноценным яйцом, колбасой, сыром. Такая пища совершенно легко будет восприниматься желудком", — пояснила Нурия Дианова.

Проблема "остатков" новогоднего стола

Диетолог подчеркнула, что оставшиеся блюда с новогоднего стола могут нанести наибольший вред организму. Привычка доедать салаты и закуски после праздников — это одна из самых вредных привычек, которые негативно сказываются на работе желудка. Врач рекомендует заранее подготовиться к этому моменту, готовя еду в умеренных количествах, чтобы избежать соблазна доедать всю оставшуюся пищу.

"То есть не нужно возводить новогодний стол в какой-то культ, знаете, вот как будто у вас последняя ночь и вас завтра на гильотину ведут", — добавила Дианова.

Таким образом, ключевым советом является не только корректировка питания, но и умение не поддаваться привычке доедать остатки праздничных блюд, что позволяет поддерживать нормальную работу желудка и избегать нежелательных последствий для здоровья.