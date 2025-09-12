Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бабушка и внучка
Бабушка и внучка
© freepik.com by gpointstudio is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:11

Забудьте о наказаниях: простой трюк с воздухом сохранит зрение ребенка

Офтальмологи Пензы: 40-90% детей испытывают усталость глаз из-за гаджетов

Сегодня офтальмологи всё чаще отмечают: главная угроза зрению детей связана не с книгами и школьными заданиями, а с гаджетами. Смартфоны и планшеты прочно вошли в жизнь подрастающего поколения и стали причиной стремительного роста числа офтальмологических проблем.

Почему зрение у детей ухудшается

По словам врача-офтальмолога пензенской городской детской поликлиники №6 Романа Рыбчича, разные возрастные группы сталкиваются с разными нарушениями.

"Для разных возрастов присущи разные заболевания. У самых маленьких чаще бывают заболевания воспалительного характера. Когда у детей начинает увеличиваться зрительная нагрузка, чаще проявляются заболевания, связанные с нарушением рефракции", — отметил Рыбчич.

Малыши чаще страдают воспалительными процессами, а школьники — нарушениями рефракции, такими как близорукость. Постоянное использование гаджетов лишь ускоряет развитие этих проблем. По данным ИА "Пенза-Пресс", от 40 до 90% детей периодически жалуются на усталость глаз и ощущение "пелены", а у 10-40% такие симптомы возникают ежедневно.

Влияние гаджетов на зрение

Экранное время негативно сказывается на глазах даже у взрослых, а у детей утомление наступает особенно быстро.

"Зрительное утомление развивается уже через 30 минут непрерывного просмотра телефона", — подчеркнул врач.

Особенно тяжело приходится детям со сниженной остротой зрения: у них признаки усталости появляются почти в четыре раза быстрее. Дополнительный риск несёт использование гаджетов в транспорте. При движении фокусировка нарушается, и нагрузка на глазные мышцы возрастает, что повышает вероятность прогрессирования близорукости.

Что помогает сохранить зрение

Чтобы снизить риски, офтальмологи советуют ограничивать время, проводимое за экранами, и обязательно чередовать его с активными прогулками. Доказано: дети, которые проводят хотя бы два часа в день на свежем воздухе, реже жалуются на утомление глаз и меньше подвержены близорукости.

"Дети, которые проводят много времени на свежем воздухе, имеют меньше проблем со зрением", — констатировал Роман Рыбчич.

Естественный свет и постоянная смена фокусировки во время подвижных игр дают зрительной системе необходимую разгрузку. Кроме того, спорт и активность улучшают кровообращение, снабжают ткани кислородом и укрепляют глазные мышцы.

Роль профилактических осмотров

Даже при соблюдении всех рекомендаций нельзя забывать о регулярных визитах к офтальмологу. Профилактические осмотры позволяют выявить скрытые проблемы на ранней стадии и вовремя принять меры. Особенно это важно для школьников, которые ежедневно испытывают высокие зрительные нагрузки.

"Здоровый образ жизни и контроль экранного времени — вот ключевые способы сохранить здоровье глаз на долгие годы", — резюмировал Рыбчич.

Сохранить здоровье глаз ребёнка реально. Для этого достаточно соблюдать простые правила: ограничивать гаджеты, больше времени проводить на улице, заниматься активными играми и спортом, а также регулярно проходить обследование у специалиста.

Три интересных факта

  1. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует: к 2050 году половина населения Земли будет страдать близорукостью.
  2. В солнечный день уровень освещённости на улице в десятки раз выше, чем в помещении, что играет ключевую роль в профилактике зрительных нарушений.
  3. У детей, которые проводят больше трёх часов в день на свежем воздухе, риск близорукости снижается почти в два раза.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сладкая выпечка утром повышает риск гормональных сбоев и ожирения сегодня в 9:01

Врач Мануэль Висо назвал продукты, которые опасно есть на завтрак

Популярные завтраки вроде печенья и хлопьев кажутся удобными, но они ведут к усталости и набору веса. Врач рассказал, чем их стоит заменить.

Читать полностью » Ирина Писарева: цитрусовые и соки натощак повышают риск гастрита и язвы сегодня в 8:17

Утренние привычки, которые разрушают желудок

Цитрусовые, кофе и холодные напитки могут навредить, если употреблять их натощак. Узнаем, чем это грозит и как правильно начинать утро.

Читать полностью » Медики указали: дневная сонливость и утренние головные боли являются признаками нарушений сна сегодня в 8:11

Человек жил годами, спя всего по 11 минут в сутки — факт, который звучит как фантастика

Учёные развенчивают популярные мифы о сне: универсальные 8 часов оказались опасными, алкоголь разрушает глубокие фазы отдыха, а храп сигнализирует о риске апноэ. Как определить свою норму сна и улучшить качество отдыха?

Читать полностью » Доктор Мясников: аспирин может вызвать желудочные кровотечения и кровоизлияние в мозг сегодня в 7:13

Таблетка от боли и температуры, которая может закончиться кровотечением

Аспирин десятилетиями считался универсальным средством, но теперь врачи предупреждают: его бесконтрольный прием может привести к тяжелым последствиям.

Читать полностью » Психотерапевт Ирина Крашкина подчеркнула пользу физической активности для снижения тревожности сегодня в 7:01

Секрет гармонии раскрыт: простые привычки, которые вернут вам радость жизни

Психотерапевты предлагают простые способы справиться с тревогой без сложных техник: дыхание, активность, отказ от гаджетов перед сном и ведение дневника.

Читать полностью » Нарколог Скунцев назвал алкоголь нейродепрессантом, угнетающим нервную систему сегодня в 6:10

Напиток веселья становится причиной агрессии и несчастий

Алкоголь разрушает мозг, сердце и печень, а также отражается на психике и социальном поведении. Врач рассказал, чем опасно злоупотребление спиртным.

Читать полностью » Теломеры и кровь: комплексный подход к оценке биологического старения организма сегодня в 6:01

Персонализированная медицина: как определение биологического возраста изменит ваше лечение – новые возможности

Узнайте свой биологический возраст с помощью анализа ДНК! Эпигенетические часы, метилирование и другие передовые методы для оценки реального состояния организма и прогнозирования рисков.

Читать полностью » Европейский союз с 2023 года полностью запретил TPO в составе косметики сегодня в 5:17

Гель-лак под подозрением: скрытая угроза для здоровья женщин

Опасный компонент гель-лаков может навредить репродуктивному здоровью и даже спровоцировать мутации. Разбираемся, почему его уже запретили в Европе.

Читать полностью »

Новости
УрФО

В Челябинске вагоновожатая отвлеклась на телефон, и трамвай сошёл с рельсов — 112
ДФО

Рост цен на автообучение в 2025: средняя стоимость в России достигла 44 153 рублей
Наука

Кислород из марсианской пыли: МКС доказала возможность жизни бактерий в экстремальных условиях
Питомцы

Перегрев шиншиллы: причины и симптомы по данным ветеринаров
Туризм

Котор в Черногории включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Авто и мото

Автоэксперты объяснили, почему ремень ГРМ дешевле в обслуживании, а цепь служит дольше
Технологии

Новый гаджет Pocket Scion превращает биоэлектрические сигналы в музыку
Спорт и фитнес

Боец ММА Джефф Монсон предложил провести бой с Артёмом Дзюбой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet