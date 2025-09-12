Забудьте о наказаниях: простой трюк с воздухом сохранит зрение ребенка

Сегодня офтальмологи всё чаще отмечают: главная угроза зрению детей связана не с книгами и школьными заданиями, а с гаджетами. Смартфоны и планшеты прочно вошли в жизнь подрастающего поколения и стали причиной стремительного роста числа офтальмологических проблем.

Почему зрение у детей ухудшается

По словам врача-офтальмолога пензенской городской детской поликлиники №6 Романа Рыбчича, разные возрастные группы сталкиваются с разными нарушениями.

"Для разных возрастов присущи разные заболевания. У самых маленьких чаще бывают заболевания воспалительного характера. Когда у детей начинает увеличиваться зрительная нагрузка, чаще проявляются заболевания, связанные с нарушением рефракции", — отметил Рыбчич.

Малыши чаще страдают воспалительными процессами, а школьники — нарушениями рефракции, такими как близорукость. Постоянное использование гаджетов лишь ускоряет развитие этих проблем. По данным ИА "Пенза-Пресс", от 40 до 90% детей периодически жалуются на усталость глаз и ощущение "пелены", а у 10-40% такие симптомы возникают ежедневно.

Влияние гаджетов на зрение

Экранное время негативно сказывается на глазах даже у взрослых, а у детей утомление наступает особенно быстро.

"Зрительное утомление развивается уже через 30 минут непрерывного просмотра телефона", — подчеркнул врач.

Особенно тяжело приходится детям со сниженной остротой зрения: у них признаки усталости появляются почти в четыре раза быстрее. Дополнительный риск несёт использование гаджетов в транспорте. При движении фокусировка нарушается, и нагрузка на глазные мышцы возрастает, что повышает вероятность прогрессирования близорукости.

Что помогает сохранить зрение

Чтобы снизить риски, офтальмологи советуют ограничивать время, проводимое за экранами, и обязательно чередовать его с активными прогулками. Доказано: дети, которые проводят хотя бы два часа в день на свежем воздухе, реже жалуются на утомление глаз и меньше подвержены близорукости.

"Дети, которые проводят много времени на свежем воздухе, имеют меньше проблем со зрением", — констатировал Роман Рыбчич.

Естественный свет и постоянная смена фокусировки во время подвижных игр дают зрительной системе необходимую разгрузку. Кроме того, спорт и активность улучшают кровообращение, снабжают ткани кислородом и укрепляют глазные мышцы.

Роль профилактических осмотров

Даже при соблюдении всех рекомендаций нельзя забывать о регулярных визитах к офтальмологу. Профилактические осмотры позволяют выявить скрытые проблемы на ранней стадии и вовремя принять меры. Особенно это важно для школьников, которые ежедневно испытывают высокие зрительные нагрузки.

"Здоровый образ жизни и контроль экранного времени — вот ключевые способы сохранить здоровье глаз на долгие годы", — резюмировал Рыбчич.

Сохранить здоровье глаз ребёнка реально. Для этого достаточно соблюдать простые правила: ограничивать гаджеты, больше времени проводить на улице, заниматься активными играми и спортом, а также регулярно проходить обследование у специалиста.

