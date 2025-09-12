Забудьте о наказаниях: простой трюк с воздухом сохранит зрение ребенка
Сегодня офтальмологи всё чаще отмечают: главная угроза зрению детей связана не с книгами и школьными заданиями, а с гаджетами. Смартфоны и планшеты прочно вошли в жизнь подрастающего поколения и стали причиной стремительного роста числа офтальмологических проблем.
Почему зрение у детей ухудшается
По словам врача-офтальмолога пензенской городской детской поликлиники №6 Романа Рыбчича, разные возрастные группы сталкиваются с разными нарушениями.
"Для разных возрастов присущи разные заболевания. У самых маленьких чаще бывают заболевания воспалительного характера. Когда у детей начинает увеличиваться зрительная нагрузка, чаще проявляются заболевания, связанные с нарушением рефракции", — отметил Рыбчич.
Малыши чаще страдают воспалительными процессами, а школьники — нарушениями рефракции, такими как близорукость. Постоянное использование гаджетов лишь ускоряет развитие этих проблем. По данным ИА "Пенза-Пресс", от 40 до 90% детей периодически жалуются на усталость глаз и ощущение "пелены", а у 10-40% такие симптомы возникают ежедневно.
Влияние гаджетов на зрение
Экранное время негативно сказывается на глазах даже у взрослых, а у детей утомление наступает особенно быстро.
"Зрительное утомление развивается уже через 30 минут непрерывного просмотра телефона", — подчеркнул врач.
Особенно тяжело приходится детям со сниженной остротой зрения: у них признаки усталости появляются почти в четыре раза быстрее. Дополнительный риск несёт использование гаджетов в транспорте. При движении фокусировка нарушается, и нагрузка на глазные мышцы возрастает, что повышает вероятность прогрессирования близорукости.
Что помогает сохранить зрение
Чтобы снизить риски, офтальмологи советуют ограничивать время, проводимое за экранами, и обязательно чередовать его с активными прогулками. Доказано: дети, которые проводят хотя бы два часа в день на свежем воздухе, реже жалуются на утомление глаз и меньше подвержены близорукости.
"Дети, которые проводят много времени на свежем воздухе, имеют меньше проблем со зрением", — констатировал Роман Рыбчич.
Естественный свет и постоянная смена фокусировки во время подвижных игр дают зрительной системе необходимую разгрузку. Кроме того, спорт и активность улучшают кровообращение, снабжают ткани кислородом и укрепляют глазные мышцы.
Роль профилактических осмотров
Даже при соблюдении всех рекомендаций нельзя забывать о регулярных визитах к офтальмологу. Профилактические осмотры позволяют выявить скрытые проблемы на ранней стадии и вовремя принять меры. Особенно это важно для школьников, которые ежедневно испытывают высокие зрительные нагрузки.
"Здоровый образ жизни и контроль экранного времени — вот ключевые способы сохранить здоровье глаз на долгие годы", — резюмировал Рыбчич.
Сохранить здоровье глаз ребёнка реально. Для этого достаточно соблюдать простые правила: ограничивать гаджеты, больше времени проводить на улице, заниматься активными играми и спортом, а также регулярно проходить обследование у специалиста.
Три интересных факта
- Всемирная организация здравоохранения прогнозирует: к 2050 году половина населения Земли будет страдать близорукостью.
- В солнечный день уровень освещённости на улице в десятки раз выше, чем в помещении, что играет ключевую роль в профилактике зрительных нарушений.
- У детей, которые проводят больше трёх часов в день на свежем воздухе, риск близорукости снижается почти в два раза.
