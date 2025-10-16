Забота с ремнём и пустым холодильником: во Владивостоке вскрылась история издевательств над пенсионеркой

История из Владивостока шокировала всю страну. Родственники 90-летней пенсионерки обвинили нанятую сиделку в издевательствах, жестоком обращении и присвоении денег пожилой женщины. После публикации информации Следственный комитет начал проверку, а председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил лично разобраться в ситуации.

Как вскрылась история

Семья пожилой женщины рассказала, что сиделку наняли ещё в феврале 2022 года, когда состояние здоровья бабушки требовало постоянного ухода. Однако недавний визит внучки без предупреждения стал шокирующим открытием.

"Мы приехали сюда за 7,000 км. Приехали без предупреждения. Холодильник пустой, еды нет, бабушка лежит в вонючем подгузнике, вся затхлая и тут уже стало все понятно, более чем", — привела слова внучки пенсионерки редакция "Осторожно, новости".

По её словам, старушка оказалась без лекарств, еды и воды. На теле пенсионерки нашли синяки, ссадины и пролежни. Родственники уверены: сиделка систематически избивала пожилую женщину, а также пользовалась её банковской картой и присваивала пенсию.

После вызова полиции подозреваемая скрылась. Родные утверждают, что ранее уже обращались в правоохранительные органы, но ответа на заявление так и не получили.

Что известно сейчас

Пострадавшая находится в частном пансионате во Владивостоке, где ей оказывают медицинскую помощь. Следственный комитет и прокуратура начали проверку не только действий сиделки, но и условий содержания пенсионерки в частном учреждении, а также законности работы самого пансионата.

Ведомство расследует дело по статьям о побоях и краже. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Приморскому краю возбудить уголовное дело и доложить о первых результатах.

Сравнение возможных нарушений

Нарушение Суть обвинения Потенциальная статья Возможное наказание Жестокое обращение с пожилым человеком Физическое насилие, пренебрежение уходом Ст. 116 УК РФ (побои) Штраф, арест до 3 месяцев Присвоение пенсионных выплат Кража или мошенничество Ст. 158 УК РФ (кража) Лишение свободы до 5 лет Незаконная деятельность пансионата Отсутствие лицензии, нарушение норм ухода Ст. 238 УК РФ Штраф, приостановка деятельности

Советы шаг за шагом: как выбрать сиделку и защитить пожилого родственника

Проверяйте документы. Настоящая сиделка должна иметь медицинскую книжку, паспорт и желательно рекомендации. Заключайте официальный договор. Он должен содержать обязанности, оплату, условия расторжения и ответственность за ущерб. Навещайте без предупреждения. Такие визиты — лучший способ убедиться, что уход осуществляется должным образом. Устанавливайте видеонаблюдение. Даже небольшая камера поможет предотвратить насилие и кражи. Следите за расходами. Если пенсия внезапно "уменьшается", стоит проверить счета и квитанции. Поддерживайте контакт с соседями. Они часто первыми замечают тревожные признаки — крики, шум или отсутствие ухода.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: полагаться на устные договорённости с сиделкой.

Последствие: невозможно доказать нарушения или взыскать ущерб.

Альтернатива: заключить письменный договор с подписью обеих сторон.

Ошибка: редкие визиты к пожилому родственнику.

Последствие: жестокое обращение может остаться незамеченным.

Альтернатива: навещать регулярно и поддерживать контакт по телефону.

Ошибка: хранение банковских карт и документов у сиделки.

Последствие: риск кражи или снятия денег.

Альтернатива: контролировать финансы самостоятельно или через доверенное лицо.

А что если…

А что если пожилой человек не может рассказать о насилии из-за страха или состояния здоровья? В таких случаях важно обращать внимание на косвенные признаки — синяки, тревожность, резкое ухудшение состояния, отсутствие аппетита. Если есть подозрения, следует немедленно обратиться в полицию или социальную службу.

Для защиты пожилых людей существует горячая линия "Старость в радость", куда можно пожаловаться на жестокое обращение. Кроме того, органы опеки и соцзащиты обязаны проверять условия проживания престарелых граждан при поступлении жалоб.

Плюсы и минусы частного ухода

Плюсы Минусы Индивидуальное внимание к подопечному Риск недобросовестного отношения Возможность ухода на дому Отсутствие государственного контроля Гибкий график Финансовые потери при мошенничестве Эмоциональный комфорт для пожилого человека Зависимость от личности сиделки Альтернатива домам престарелых Трудно проверить квалификацию персонала

FAQ

Как действовать, если подозреваете насилие?

Нужно вызвать полицию и зафиксировать побои в медицинском учреждении. Затем обратиться в Следственный комитет или прокуратуру.

Куда жаловаться на частный пансионат?

Жалобу можно подать в Роспотребнадзор, Минтруд или прокуратуру.

Можно ли установить видеонаблюдение в квартире пожилого человека?

Да, с его согласия — это законно и помогает предотвратить злоупотребления.

Что делать, если сиделка скрылась?

Сообщить об этом в полицию и передать все известные данные — номер телефона, адрес, копию договора.

Мифы и правда

Миф: пожилые люди часто преувеличивают жалобы.

Правда: страх и беспомощность могут мешать им рассказать правду, поэтому важно проверять факты лично.

Миф: проверенные агентства полностью исключают риск.

Правда: даже в лицензированных службах встречаются недобросовестные сотрудники.

Миф: если сиделка уехала, значит, она невиновна.

Правда: побег часто указывает на осознание вины и попытку скрыться от ответственности.

Исторический контекст

Проблема жестокого обращения с пожилыми людьми стоит остро во всём мире. Первые законы о защите стариков появились в Европе ещё в XIX веке, а в России — только в конце XX. Сегодня надзор за уходом за престарелыми осуществляют прокуратура и органы соцзащиты, но большинство частных сиделок работает без лицензий. Подобные инциденты, как во Владивостоке, показывают необходимость ужесточения контроля и создания реестра сертифицированных помощников.

