Польские власти планируют начать строительство забора на границе с Россией в начале марта. Об этом 5 февраля сообщила пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальская.
Протяженность "стены" будет составлять 200 километров, а систему безопасности планируют оснастить датчиками движения и камерами, чтобы круглосуточно следить за российской границей вне зависимости от погодных условий. Защитный алгоритм предполагает оповещать о попытках пересечения людьми, игнорируя животных.
На данный момент подрядчик заканчивает строительный проект, который затем передаст пограничной службе на утверждение.
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