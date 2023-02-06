Польские власти планируют начать строительство забора на границе с Россией в начале марта. Об этом 5 февраля сообщила пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальская.

Протяженность "стены" будет составлять 200 километров, а систему безопасности планируют оснастить датчиками движения и камерами, чтобы круглосуточно следить за российской границей вне зависимости от погодных условий. Защитный алгоритм предполагает оповещать о попытках пересечения людьми, игнорируя животных.

На данный момент подрядчик заканчивает строительный проект, который затем передаст пограничной службе на утверждение.