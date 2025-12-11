Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:45

Заблуждения и гипноз на рынке недвижимости: как мошенники ловят наивных покупателей

Суды оспаривают сделки с недвижимостью на основании заблуждения и мошенничества — Козлов

Слухи о мошенничестве при сделках с недвижимостью становятся всё более распространёнными. Аферисты уже не ограничиваются только ролью покупателя, они активно действуют и на стороне продавца. О том, как избежать попадания в ловушку мошенников, рассказал Александр Козлов, юрист по банкротству физических лиц компании "Финансово-правовой альянс", в интервью АБН24.

Проблема мошенничества в недвижимости

По данным риелторского сообщества, за последний год было оспорено более 3000 сделок с недвижимостью. Особенно активно иски подают пожилые граждане по всей России, которые требуют вернуть проданное имущество, ссылаясь на заблуждения, мошенничество и даже гипноз. Суды иногда одобряют такие заявления, что приводит к неожиданным последствиям для добросовестных покупателей, которые остаются без жилья и средств.

Как отметил Козлов, мошеннические схемы становятся настоящей головной болью для правоохранительных органов. Проблема усугубляется тем, что аферисты нередко заставляют людей продавать своё жильё, и покупатели часто не подозревают, что продавец находится под влиянием преступников.

"Сложность состоит и в размытости критериев оценки поведения сторон при совершении сделки. На практике, суд будет исходить из судебной психиатрической экспертизы для выявления у продавца индивидуально-психологических особенностей, таких как интеллектуальный уровень, податливость стороннему влиянию, способность к осмыслению непривычных социальных ситуаций…" — объяснил Козлов.

Как защитить свои интересы при покупке

Одним из ключевых вопросов является защита интересов покупателя, ставшего жертвой мошенничества. Для этого важно доказать добросовестность покупателя. Однако, как отмечает Козлов, на практике это крайне сложно: суды предъявляют повышенные требования к осмотрительности покупателя. Поэтому ключевым моментом является заблаговременная юридическая проверка сделки.

"Судебная практика показывает, что признание покупателя добросовестным приобретателем крайне затруднено. Суды предъявляют повышенные требования к его осмотрительности. Надежнее всего заблаговременно провести комплексную юридическую проверку сделки", — отметил Козлов.

Шаги для покупателя

Для того чтобы избежать проблем, Козлов советует следовать нескольким простым шагам. Во-первых, следует запросить свидетельство о праве собственности или актуальную выписку из ЕГРН, чтобы проверить всех владельцев, доли и возможные ограничения. Во-вторых, важно удостовериться в отсутствии залога, ареста и судебных споров относительно недвижимости.

Следующий этап — проверка подлинности доверенности, если сделка проходит по ней. Эксперт также рекомендует убедиться, что продавец осознаёт юридические последствия своих действий, а также проверить, не возникли ли проблемы с наследством после смерти предыдущих владельцев.

Кроме того, если продавец приобрёл квартиру в браке, необходимо получить согласие супруга, а при разводе — удостовериться в правильном распределении имущественных прав. Не стоит забывать и о технических характеристиках жилья, которые должны соответствовать документации и планам БТИ, включая справки о перепланировках.

На последнем этапе важно зафиксировать все этапы проверки: переписку, консультации и запросы документов. Сохранение всех договоров, квитанций, письменных согласий и авансов поможет доказать добросовестность покупателя в суде.

