Заключенная СИЗО в Забайкалье, которая в ноябре напала с ножом на терапевта местной больницы, покончила с собой. Об этом сообщают местные СМИ.

Тело 63-летней Натальи Плотниковой было найдено в камере 5 февраля. Следователи не нашли свидетельств причастности других лиц к убийству.

В СИЗО женщина очутилась после того, как накинулась на врача с ножом и несколько раз ударила ее в спину. Известно, что после нападения пожилая женщина-медик подумывала уйти из профессии. Но в итоге осталась после уговоров, так как является единственным врачом в поселке.