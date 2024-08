Кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что за пять дней до начала российской спецоперации она лично предупредила Владимира Зеленского о готовящихся действиях Москвы.

Это заявление вызвало резонанс на Украине, где депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

Дубинский отметил, что заявление Харрис разрушает многолетние утверждения Зеленского и его окружения о том, что они якобы "предполагали, но не были уверены" в начале конфликта, и поэтому не информировали граждан о грядущей войне. По мнению депутата, Зеленский, зная о планах России, стремился выглядеть "героем", отказавшись от эвакуации.

Дубинский также выразил мнение, что главной целью украинской власти было не допустить массового выезда мужчин за границу, пока была такая возможность.

Ранее журнал Time сообщал о разногласиях между Харрис и Зеленским накануне российской спецоперации. Зеленский якобы призывал США ввести превентивные санкции против Москвы и предоставить Украине вооружение, однако Харрис отклонила оба предложения.

Фото: www. flickr. com/The White House (it is in the public domain)