Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Эухарис
Эухарис
© creativecommons.org by Maja Dumat is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:15

За окном метель, а дома — тропики: какие растения приносят лето в январе

Ароматные растения для зимы: эухарис, жасмин и цитрусовые улучшают воздух в квартире

Когда за окном снег и мороз, в доме особенно хочется зелени, уюта и свежести. Некоторые растения способны не только украсить интерьер, но и наполнить помещение тонким ароматом, улучшить настроение и даже очистить воздух. Среди таких зимних фаворитов — эухарис, жасмин и цитрусовые. Эти цветы и деревца прекрасно растут в квартире и радуют своим цветением, когда другие растения отдыхают.

"Эухарис славится своей долговечностью — при правильном уходе он может цвести более 20 лет", — отмечают цветоводы.

Сравнение зимних ароматных растений

Растение Аромат Температура содержания Особенности ухода Срок жизни
Эухарис (амазонская лилия) Нежный, похож на нарцисс +18…+22 °C Светлое место без прямых лучей, редкий полив До 20 лет
Жасмин Яркий, насыщенный, сладковатый +18…+24 °C Частое опрыскивание, регулярный полив 8-10 лет
Цитрусовые (лимон, кумкват, каламондин) Свежий, цитрусовый +16…+20 °C Хорошее освещение, умеренный полив, подкормка 10-15 лет

Советы шаг за шагом: как ухаживать зимой

  1. Эухарис (амазонская лилия).
    Разместите растение в полутени, вдали от батарей и сквозняков. Поливайте после подсыхания верхнего слоя почвы. Во время цветения не переставляйте горшок — эухарис не любит перемен.

  2. Жасмин.
    Опрыскивайте тёплой водой 1-2 раза в день, особенно при включённом отоплении. После цветения побеги укорачивают, чтобы стимулировать рост новых бутонов.

  3. Цитрусовые.
    Требуют максимума света, поэтому лучше поставить их на южное окно. Подкармливайте раз в две недели минеральными удобрениями для плодовых растений.

"Жасмин легко выращивать не только в зимнем саду, но и в квартире. Главное — поддерживать влажность и температуру", — отмечают эксперты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставить растения близко к батарее.
    Последствие: пересыхание почвы и листьев.
    Альтернатива: используйте поддоны с влажной галькой или увлажнитель воздуха.

  • Ошибка: поливать холодной водой.
    Последствие: стресс и остановка роста.
    Альтернатива: используйте тёплую, отстоянную воду.

  • Ошибка: слишком частые пересадки.
    Последствие: ослабление корневой системы.
    Альтернатива: пересаживайте растения не чаще одного раза в 2-3 года.

А что если…

Если у вас мало солнечного света, не отказывайтесь от ароматных растений. Эухарис и жасмин прекрасно чувствуют себя при рассеянном освещении, особенно если использовать фитолампы. Цитрусовым же зимой можно устроить "мини-отпуск" — выставить на южное окно или подсвечивать их 10-12 часов в день.

Плюсы и минусы выращивания ароматных растений зимой

Плюсы Минусы
Создают уют и наполняют дом ароматом Требуют стабильной влажности воздуха
Цветут зимой, когда большинство растений в покое Чувствительны к сквознякам
Очистка воздуха и насыщение кислородом Не переносят пересыхание почвы

FAQ

Можно ли выращивать эти растения вместе?
Да, но важно разместить их так, чтобы ароматы не смешивались слишком сильно — жасмин лучше поставить отдельно.

Как заставить эухарис цвести зимой?
После периода покоя переставьте горшок в тёплое и светлое место, немного увеличьте полив — цветоносы появятся через 3-4 недели.

Почему у цитрусовых опадают листья зимой?
Это реакция на сухой воздух и недостаток света. Помогут регулярное опрыскивание и подсветка.

Мифы и правда

  • Миф: зимой растения не цветут.
    Правда: эухарис и жасмин специально адаптированы к зимнему цветению.

  • Миф: цитрусовые невозможно вырастить дома.
    Правда: при достаточном свете и регулярном уходе лимон или кумкват прекрасно плодоносят в квартире.

  • Миф: ароматные растения вызывают аллергию.
    Правда: большинство из них безопасны, если не ставить их в спальне при аллергии на пыльцу.

Исторический контекст

Эухарис был завезён в Европу из Южной Америки в XIX веке и сразу стал символом зимней роскоши. Его называли "декабрьским нарциссом" за белоснежные цветы и лёгкий аромат.

Жасмин ценился на Востоке как "цветок любви и вечности", а цитрусовые считались признаком благополучия — в Китае их ставили дома на Новый год для привлечения удачи и здоровья.

Три интересных факта

  1. Эухарис способен цвести дважды в год — зимой и в конце лета.

  2. Аромат жасмина помогает расслабиться и улучшает качество сна.

  3. Листья цитрусовых выделяют эфирные масла, уничтожающие бактерии в воздухе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование: разница температур внутри и снаружи закрытой теплицы зимой не превышает 3 °C сегодня в 11:08
Она выглядит идеально, но зимой превращается в ловушку для плесени — проверьте свою теплицу

Стоит ли открывать теплицу зимой или держать закрытой? Почему даже мороз не решает всех проблем и как подготовить конструкцию, чтобы весной она не потребовала ремонта.

Читать полностью » Размножение цветов черенками и луковицами помогает сэкономить на покупке растений — садовод Елена Звягинцева сегодня в 10:26
Не тратьте ни рубля: один черенок заменит десятки купленных растений

Как бесплатно получить новые цветы для сада: советы садовода о том, как правильно черенковать розы, георгины, лилии, бегонии и колеусы.

Читать полностью » Агрономы напомнили: зимой компост нужно утеплять соломой и лапником для сохранения микрофлоры сегодня в 10:12
Компост зимой не умирает — он просто спит: как "разбудить" кучу под снегом

Зимой компостная куча часто превращается в промёрзший ком. Но есть способ сохранить в ней жизнь, чтобы весной получить готовое удобрение — тёплое, ароматное и богатое микроэлементами.

Читать полностью » Учёные: глубокая перекопка разрушает почву и снижает урожайность сегодня в 9:22
Великая дачная ошибка: всё это время мы копали не для урожая, а против него

Осень больше не время для лопаты. Почему современные агрономы советуют не копать грядки и как ухаживать за землёй, чтобы она работала сама?

Читать полностью » Подкормка пионов в период бутонизации раствором коровяка и нитрофоски усиливает цветение — советы садоводов сегодня в 9:15
Подкормка, которая творит чудеса: пионы цветут пышнее в три раза, если сделать это вовремя

Чтобы пионы цвели дольше и пышнее, важно правильно выбрать подкормки. Рассказываем, чем и когда удобрять растения для продолжительного цветения.

Читать полностью » В Карелии крокусы сажают с начала до конца сентября — за 6–8 недель до заморозков сегодня в 9:06
Ошибка, из-за которой крокусы гибнут в Карелии: её совершают даже опытные

Узнайте секреты успешной посадки крокусов в климате Карелии: сроки, место и уход после цветения - все важные детали для красивого цветника!

Читать полностью » Агрономы сообщили: фацелию, горчицу и овёс можно оставлять под снегом до весны сегодня в 8:46
Срезать или не срезать? Одна ошибка решает, будет ли земля плодородной весной

Что делать с фацелией, овсом и горчицей в октябре: косить, закапывать или оставить под снегом? Разбираемся, как поступить, чтобы весной почва отблагодарила урожаем.

Читать полностью » Экологи советуют не убирать листья и стебли осенью — это помогает пчёлам зимовать сегодня в 8:37
Последний шанс помочь тем, кто дарил лето: как спасти пчёл перед зимой

Создайте идеальное укрытие для пчёл в вашем саду с помощью 8 простых шагов. Узнайте, как осенняя уборка может навредить опылителям и вашему саду.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Музыка повышает эффективность тренировок: учёные подтвердили влияние ритма на выносливость
Питомцы
Статическое электричество у кошек возникает при влажности ниже 40%
Культура и шоу-бизнес
Марк Уолберг снимет документальный фильм о скандальном музыканте Прасе Мишеле
Питомцы
Доберманы способны выполнять 95% команд с первого раза
Красота и здоровье
В 2025 году растёт спрос на прозрачные ароматы с нотами мускуса, озона и чая
Еда
Домашний хворост остаётся мягким благодаря сметане и разрыхлителю в тесте
Наука
Самоохлаждение ледников помогает сохранять микроклимат горных долин до середины века — Томас Шоу
УрФО
В Тюменской области с 1 января 2026 года прожиточный минимум вырастет на 6,5%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet