Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:14

За бумажку — как за шиномонтаж: почему техосмотр снова дорожает для водителей

Стоимость технического осмотра в Амурской области вырастет до 1855 рублей — ФАС

Технический осмотр — обязательная процедура, без которой невозможно получить диагностическую карту и оформить полис ОСАГО. Однако с 1 января 2026 года водителей в ряде регионов России ждёт повышение стоимости этой услуги. Решение уже зафиксировано в официальных документах, опубликованных на портале правовой информации.

Где вырастут тарифы

Изменения коснутся сразу нескольких субъектов страны, включая регионы Дальневосточного федерального округа. Так, для жителей Амурской области цена техосмотра увеличится с 1806 до 1855 рублей, а в Еврейской автономной области — с 1209 до 1324 рублей.

В других регионах рост будет более умеренным. В Ростовской области стоимость составит 1203 рубля вместо 1098, в Челябинской области и Мордовии — 1201 рубль против 1097, а в Тюменской — 1200 рублей вместо 1096. Новые расценки вступят в силу одновременно по всей стране — с начала 2026 года.

Почему дорожает техосмотр

Основная причина повышения цен — рост расходов на обслуживание пунктов технического осмотра, обновление оборудования и оплату труда специалистов. Эксперты отмечают, что действующие тарифы во многих регионах не покрывают фактические затраты операторов.

Согласно методике Федеральной антимонопольной службы, региональные власти ежегодно утверждают тарифы, исходя из экономических расчётов. Именно этот документ определяет, сколько стоит техосмотр для легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов.

В 2026 году ФАС также планирует установить минимальный порог стоимости техосмотра — 1150 рублей. Проект уже направлен в Минюст и может быть утверждён к концу текущего года.

"Окончательная цена на техосмотр определяется на уровне субъекта, но должна соответствовать федеральным нормам", — отметили в Федеральной антимонопольной службе.

Как подготовиться к изменению тарифов

  1. Проведите техосмотр до конца 2025 года, чтобы воспользоваться текущими ценами.

  2. Сохраняйте диагностическую карту — она действует в течение срока, установленного законом.

  3. Проверяйте актуальные расценки на сайте регионального Минтранса или в аккредитованных пунктах ТО.

Если карта ещё действительна, проходить проверку повторно не требуется, даже после повышения тарифов.

