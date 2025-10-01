Когда хиты не греют: почему певец Юрий Лоза вынужден чаще выходить на корпоративы

Известный певец и композитор Юрий Лоза рассказал о финансовых трудностях, с которыми столкнулся в последнее время. По словам артиста, размер его пенсии был сокращен, что повлияло на привычный уровень жизни.

Сокращение пенсии и новые реалии

Ранее певец получал социальные выплаты с включением московской надбавки. Теперь эти дополнительные выплаты исключили, и общая сумма пенсионного обеспечения не превышает 16 тысяч рублей. Лоза отметил, что подобные изменения заставляют его искать дополнительные источники дохода и чаще выступать.

"Я артист, у меня есть лишний доход за песни, авторские права, поэтому из моей пенсии убрали московскую доплату. Теперь я получаю всего 16 тысяч рублей. Как можно прожить на 16 тысяч в Москве? Если бы не мои интервью, то давно загнулся бы", — заявил Юрий Лоза.

Певец уточнил, что финансовые потери нельзя назвать критическими, однако они повлияли на частоту его выступлений на корпоративных мероприятиях и других площадках.

Источники дохода артиста

Для Юрия Лозы музыка — это не только творчество, но и способ поддерживать доход. Автор хита "Плот" продолжает получать авторские вознаграждения и доходы от песен, что компенсирует часть недостающих социальных выплат.

Исторический контекст

Юрий Лоза известен с конца 1970-х годов, его композиции остаются популярными, а музыкальные авторские права давно стали стабильным источником дохода для многих исполнителей того времени.

