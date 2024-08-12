"Я чувствовал, как ушёл": Юрий Куклачёв рассказал о 2-х остановках сердца

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв сообщил, что сейчас прекрасно себя чувствует. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".

По словам артиста, в апреле у него случился инфаркт из-за бляшек. Однако ему повезло, что приступ произошёл во время представления, поскольку рядом была скорая помощь. При этом Юрий Куклачёв рассказал, что пережил 2 остановки сердца.

"Я чувствовал, как ушёл. Потом меня опять возвращали сюда. Это очень интересное состояние. Раз и ушёл, просто заснул. Потом опять включился. В разговоры про белую дверь, которую видят при клинической смерти, я не очень-то верю. Во всяком случае, я такого ничего не видел. Как человек верующий, отношусь к таким вещам по-другому", — сообщил он.

Напомним, что Юрия Куклачёва госпитализировали вечером 12 апреля, в день его 75-летия. В больнице артисту диагностировали обширный инфаркт. По прошествии месяца его выписали.

Фото: commons.wikimedia.org/Eugene Sidorov Pactum (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)