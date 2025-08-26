Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Юрий Антонов
Юрий Антонов
© commons.wikimedia.org by Ivtorov is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:50

Экстренная госпитализация или закулисная игра? Что скрывает история с Юрием Антоновым

Юрий Антонов объяснил причину отмены выступления на "Новой волне" в Казани

Что на самом деле произошло с Юрием Антоновым в Казани? Пока поклонники обсуждали тревожные слухи о его экстренной госпитализации, организаторы фестиваля "Новая волна" поспешили внести ясность.

Официальное заявление

В пресс-службе конкурса заявили, что отмена выступления Антонова никак не связана с его здоровьем. Причиной стали исключительно технические обстоятельства, которые не зависели от артиста.

"Оргкомитет конкурса "Новая волна" официально информирует о том, что народный артист России Юрий Антонов не смог выступить <…> по техническим причинам, не зависящим от него", — сообщили представители фестиваля.

Слухи о госпитализации

Несмотря на это заявление, вечером 25 августа Telegram-канал Mash распространил информацию о том, что 80-летнему музыканту стало плохо прямо за кулисами. По данным издания, его якобы увезли в больницу на скорой помощи с подозрением на проблемы с давлением.

Напомним, что в июне 2023 года артист действительно оказывался под наблюдением врачей: его доставили в больницу с сердечным приступом. Тогда Антонов настоял на досрочной выписке, объяснив это просто — в его доме шёл ремонт, и он не мог надолго остаться в клинике.

Реакция самого Антонова

Сам певец поспешил развеять опасения. Он уверил поклонников, что чувствует себя прекрасно, и слухи о госпитализации — не более чем домыслы.

"Со здоровьем у меня всё очень хорошо. Даже зубы сейчас не болят", — подчеркнул Антонов.

