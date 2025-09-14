Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Zafiroblue05 is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:24

Землетрясение и ледяной обвал уничтожили 18 тысяч жизней: история Юнгая

Мемориал Кампу-Санто в Юнгае хранит память о тысячах жертв землетрясения и лавины

Высокогорный город Уарас в северном Перу часто становится первой остановкой для тех, кто планирует походы по Андам. Отсюда открывается путь в Кордильеру-Бланку и Национальный парк Уаскаран. Но всего в часе езды от столицы региона Анкаш находится место, которое невозможно обойти вниманием — Юнгай. Небольшой сельский городок хранит одну из самых трагических историй страны и в то же время даёт уникальный опыт для путешественников.

Город, которого больше нет

31 мая 1970 года мощное землетрясение вызвало сход ледниковой лавины с горы Уаскаран. Огромная масса льда и камней устремилась вниз со скоростью более 180 миль в час и в считанные минуты стерла Юнгай с лица земли. Под слоем обломков оказались дома, стадион, церковь и тысячи жителей. Официальные оценки говорят о 18 тысячах погибших.

"Через три минуты он исчез. За три минуты весь город Юнгай перестал существовать", — сказал гид Хуан Маркес Санчес.

Из двадцати тысяч жителей спастись удалось лишь немногим. Около 90 человек выжили на кладбище, которое находилось на искусственном холме и оказалось выше уровня лавины. Ещё несколько сотен спасли вертолёты, доставлявшие еду и лекарства. Особо трагично, что тысячи людей погибли прямо в церкви, куда священник позвал их укрыться во время землетрясения.

Чудесные спасения

Истории выживших до сих пор передаются из уст в уста. Среди них — рассказ о цирке, который в тот день выступал на окраине города. Около 300 детей спаслись только потому, что представление проходило на возвышенности. Местные жители уверяют, что именно клоун помог вывести их в безопасное место.

Сын и дочь выживших семей до сих пор рассказывают о тех событиях. Отец гида Санчеса оказался на холме и наблюдал, как лавина поглощала всё вокруг. Его мать, девятилетняя девочка, также сумела выбраться, но до сих пор не любит вспоминать этот день.

Мемориал Кампу-Санто

На месте уничтоженного города больше не строят домов. Власти объявили его национальным кладбищем и мемориальным комплексом. Здесь сохранились четыре пальмы на площади и фрагменты собора, где теперь установлен простой крест. Всё это превращает Кампу-Санто в место памяти и скорби.

Прогуливаясь по территории, можно увидеть руины и надгробия, поставленные родственниками погибших. Атмосфера здесь особенная: одновременно тягостная и величественная. Для туристов это не только возможность прикоснуться к трагической истории, но и способ помочь местному сообществу: часть средств от билетов идёт на развитие региона.

Новый Юнгай

После катастрофы выжившие переселились чуть севернее. Так появился Юнгай Нуэво — новый город, основанный всего через несколько недель после трагедии. Он расположен на более безопасной территории и за прошедшие десятилетия превратился в современный населённый пункт с больницей, асфальтовыми дорогами и удобной инфраструктурой.

В январе 2025 года здесь открылась четырёхэтажная региональная больница, построенная с применением сейсмостойких технологий. В городе активно развивают туризм: путешественники могут отправиться к бирюзовым озёрам Льянгануко, на треккинг по маршрутам Лагуна 69 или Санта-Крус, а также посетить доинкские руины Чавин-де-Уантар.

Юнгай сегодня

Сегодня Юнгай — это одновременно символ трагедии и надежды. Он стал точкой притяжения для тех, кто интересуется историей, любит горные походы и ищет менее туристическое направление, чем Уарас. Для жителей туризм — не только источник дохода, но и способ сохранить память о городе, которого больше нет.

"Туризм очень важен для Юнгая. Это помогает нам выжить и восстановиться", — сказал гид Хуан Маркес Санчес.

