Алла Малькова Опубликована сегодня в 14:00

Без шансов на апелляцию: Россия проиграла спор в Гааге по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отклонил жалобу России по делу ЮКОСа на 50 млрд

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение международного арбитража, согласно которому Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов. Об этом сообщает АиФ-Москва.

Жалоба России отклонена окончательно

Суд отклонил кассационную жалобу российской стороны и обязал Россию оплатить судебные издержки в размере 16,4 тыс. евро и 2,2 тыс. евро гонорара адвокатам бывших акционеров. Если эти суммы не будут выплачены в течение 14 дней, на них начнут начисляться проценты.

Решение в пользу акционеров

Судьи согласились с позицией Апелляционного суда Амстердама, который ранее указал, что обвинения Москвы в мошенничестве со стороны акционеров ЮКОСа были представлены слишком поздно и нарушали принципы справедливого судебного разбирательства.

Юридический статус компаний подтверждён

Также отклонена жалоба России, касающаяся статуса компаний, связанных с акционерами ЮКОСа — Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal. Российская сторона настаивала, что после переноса регистрации с Кипра на остров Мэн компании утратили правосубъектность. Однако суд признал, что они продолжают действовать по законам обеих юрисдикций.

Таким образом, решение об исторической выплате остаётся в силе, а Россия исчерпала юридические возможности обжалования дела в Нидерландах.

Читайте также

Евросоюз согласовал уведомительный порядок поездок для дипломатов России 07.10.2025 в 11:21
Уведомления, маршруты и разрешения: как ЕС ограничивает свободу перемещения дипломатов РФ

ЕС согласовал новые ограничения для российских дипломатов: передвижения по Европе теперь возможны только с уведомлением и разрешением принимающих стран.

Читать полностью » Великобритания передала Украине 60 тысяч снарядов и 2500 беспилотников за полтора месяца 01.09.2025 в 23:49
Арсенал за 50 дней: как Лондон наращивает военные поставки Киеву

Министр обороны Великобритании Джон Хили официально объявил о масштабных поставках вооружений Украине в ходе специальной 50-дневной кампании. Согласно представленным данным, Киев получил от Лондона около 60 тысяч артиллерийских снарядов, реактивных снарядов и ракет, а также 2500 беспилотных авиационных систем.

Читать полностью » Трамп заявил о предложении Индии снизить пошлины на американские товары до нуля 01.09.2025 в 17:25
Торговая игра на опережение: почему Трамп отвергает индийские уступки

Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social сообщил о получении от Индии предложения практически полностью обнулить таможенные пошлины на товары из США. Однако американский лидер отреагировал скептически, подчеркнув, что такие меры должны были быть приняты значительно раньше. По его словам, сейчас «уже становится поздно» для подобных уступок.

Читать полностью » Путин на саммите ШОС укрепил стратегический альянс с Китаем в условиях западного давления 01.09.2025 в 17:18
Новая ось многополярности: как саммит ШОС меняет расклад глобальных сил

Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, где продемонстрировал укрепление стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Этот визит состоялся в период, когда обе страны сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением, отмечают эксперты.

Читать полностью » SHOT: Таиланд задержал российское судно вблизи Пхукета для проверки 01.09.2025 в 17:12
Российский траулер без улова вызвал тревогу у таиландских военных

Тайские военные перехватили в территориальных водах у побережья Пхукета российское рыболовное судно «Билене». Инцидент произошёл после того, как корабль привлёк внимание ВМС Таиланда. При проверке на борту не обнаружили ни рыбы, ни рыболовного оборудования, ни других запрещённых предметов.

Читать полностью » Фон дер Ляйен подтвердила разработку плана размещения войск ЕС на Украине 31.08.2025 в 21:42
Европа разработала детальный план военного присутствия на Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о разработке детального плана развертывания воинского контингента на территории Украины в рамках будущих договоренностей о гарантиях безопасности. В интервью Financial Times она отметила, что Европа достигла соглашения с американской администрацией по этому вопросу.

Читать полностью » Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские контакты на полях саммита ШОС 31.08.2025 в 21:36
За кулисами саммита: о чем говорили лидеры РФ и КНР перед началом ШОС

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине состоялось общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По информации помощника президента Юрия Ушакова, лидеры двух стран провели продуктивные переговоры перед совместным фотографированием глав делегаций.

Читать полностью » Президент Индонезии отменил визит в Китай из-за массовых беспорядков в своей стране 30.08.2025 в 20:21
Стало известно, почему индонезийский лидер отказался от поездки в Пекин

Президент Индонезии Прабово Субианто принял решение отменить официальный визит в Китай, запланированный на ближайшие дни. Как сообщает международное агентство Reuters, причиной отмены стала обострившаяся внутренняя политическая ситуация в стране, связанная с массовыми протестами.

Читать полностью »

Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера московского "Торпедо"
Дженнифер Лопес назвала Бретта Голдстина лучшим партнёром по поцелую в кино
Альтернатива кофе: фрукты и рыба, которые придают бодрость — эндокринолог Мария Калошина
Специалисты объяснили, какой тёплый пол безопасно использовать под ковровое покрытие
Натуральная мульча улучшает почву, сохраняет влагу и защищает растения от перегрева
Британец умер в Турции после ДТП — семья заявила о давлении со стороны врачей из-за донорства органов
Исследование: кислотная среда помогает сохранить насыщенный цвет свеклы в борще
Дмитрий Губерниев назвал Александра Кокорина позором российского футбола
