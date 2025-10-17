Без шансов на апелляцию: Россия проиграла спор в Гааге по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение международного арбитража, согласно которому Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов. Об этом сообщает АиФ-Москва.

Жалоба России отклонена окончательно

Суд отклонил кассационную жалобу российской стороны и обязал Россию оплатить судебные издержки в размере 16,4 тыс. евро и 2,2 тыс. евро гонорара адвокатам бывших акционеров. Если эти суммы не будут выплачены в течение 14 дней, на них начнут начисляться проценты.

Решение в пользу акционеров

Судьи согласились с позицией Апелляционного суда Амстердама, который ранее указал, что обвинения Москвы в мошенничестве со стороны акционеров ЮКОСа были представлены слишком поздно и нарушали принципы справедливого судебного разбирательства.

Юридический статус компаний подтверждён

Также отклонена жалоба России, касающаяся статуса компаний, связанных с акционерами ЮКОСа — Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal. Российская сторона настаивала, что после переноса регистрации с Кипра на остров Мэн компании утратили правосубъектность. Однако суд признал, что они продолжают действовать по законам обеих юрисдикций.

Таким образом, решение об исторической выплате остаётся в силе, а Россия исчерпала юридические возможности обжалования дела в Нидерландах.