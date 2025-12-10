Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Юани
Юани
© Openverse by Japanexperterna.se is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Экономика
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:22

Россия меняет финансовый маршрут: юань становится валютой, которая открывает закрытые двери

Появление юаневых облигаций отражает изменение финансовых реалий — Николаев

Переориентация российских заимствований на азиатские рынки становится заметнее, и, как сообщает Pravda.Ru, выпуск суверенных облигаций в юанях стал важным шагом в этой стратегии. Экономист, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев объясняет, что появление таких бумаг отражает новые финансовые реалии после закрытия западных рынков капитала.

Новые инструменты и причины их появления

По данным издания Sohu, объявление о размещении первой партии юаневых облигаций прозвучало во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в КНР. Этот шаг стал логичным продолжением поиска альтернативных источников заимствований после 2022 года, когда доступ к традиционным финансовым каналам был существенно ограничен. Николаев подчёркивает, что российская экономика нуждается в устойчивых площадках для внешних заимствований, и рынок китайской валюты стал одним из немногих доступных вариантов.

"Эти облигации действительно имеют значение, поскольку прежние каналы заимствований фактически закрыты. Появление нового инструмента на азиатском направлении открывает России дополнительные возможности. Но насколько успешным окажется этот выпуск, покажет практика — все зависит от реакции инвесторов", — отметил он.

Таким образом, значение выпуска определяется как стратегическими соображениями, так и практическими результатами размещения.

Риски, гарантии и роль инвесторов

Суверенные облигации, номинированные в иностранной валюте, выпускаются от имени государства и обеспечиваются его гарантиями. Николаев поясняет, что интерес инвесторов к юаневым бумагам покажет уровень доверия к российской экономике и устойчивости её финансовой системы. Он подчёркивает, что подобные инструменты одновременно расширяют возможности государства на внешнем рынке и несут элементы риска.

"Суверенные облигации — это инструмент, который выпускает государство и который гарантирован им же. Так как они номинированы в юанях, то и возврат средств будет обеспечен в этой валюте. Если инвесторам нравятся эти инструменты и они их покупают, значит, доверие к государству есть. В какой-то степени это и рисковый шаг, но сам факт появления такого инструмента — положительный сигнал", — отметил Николаев.

Его слова указывают на необходимость отслеживать динамику спроса как индикатор международного финансового доверия.

Роль стратегического партнёрства с Китаем

Экономист подчёркивает, что выпуск подобных бумаг стал возможен благодаря текущему уровню сотрудничества между Россией и Китаем. Без устойчивого политического и экономического взаимодействия выход на рынок юаневых заимствований оказался бы крайне сложным. Этот фактор, по словам Николаева, определяет направления дальнейшего развития финансовых связей и формирует основу для последующих проектов в сфере валютного и инвестиционного сотрудничества.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Срок выплаты на погребение предложили увеличить до года — депутат ГД Панеш сегодня в 8:52
Госдума бросает спасательный круг: срок на выплату по потере увеличат до года — не пропустите

В Госдуме предлагают дать россиянам больше времени на оформление выплаты на погребение — вместо 6 месяцев может появиться целый год.

Читать полностью » Премии могут добавить к трём выплатам в декабре — Муравьёв сегодня в 8:47
Деньги до праздников: какие три выплаты можно получить в декабре и почему в январе будет пауза

В декабре график зарплат у части россиян может сдвинуться из-за январских каникул. Кто получит деньги раньше, а кому не обещают?

Читать полностью » Спрос на специалистов по робототехнике стремительно растёт — Мария Игнатова сегодня в 6:11
Роботы забирают будущее — но кадры нужны уже сейчас: зарплаты взлетели, а вакансии не успевают за спросом

Зарплаты в робототехнике растут по всей стране, а ожидания специалистов уже обгоняют предложения — рынок вступает в фазу конкуренции за технологические кадры.

Читать полностью » Регулирование криптовалют усложнит схемы анонимизации денег — Евгений Машаров сегодня в 4:22
Деньги уходят в цифровую бездну: отсутствие регулирования превращает криптосферу в территорию невидимых оборотов

Эксперт ОП РФ видит в регулировании криптовалют способ сократить теневой оборот и усилить контроль за финансовыми потоками, что обсуждается и на уровне власти.

Читать полностью » Рост цен на жильё сделал имущественный вычет малозначительным — Сивков вчера в 14:57
Цены лезут в космос, а вычет остался на Земле: где сломался механизм помощи

Эксперты сомневаются, что предложение увеличить имущественный налоговый вычет станет реальностью: мера кажется логичной, но не вписывается в нынешнюю политику.

Читать полностью » Мошенники активизировались перед Новым годом — юрист Павел Прошкин вчера в 14:39
Один клик до беды: как праздничные сайты превращаются в капканы для доверчивых

Перед Новым годом растёт число фальшивых сайтов и звонков о "доставке подарков". Почему декабрь становится золотым временем для мошенников?

Читать полностью » Компенсации морального вреда в России остаются символическими — юрист Бенхин вчера в 14:20
Моральный вред по цене кофе: почему российские страдания дешевеют с каждым годом

В России компенсация морального вреда чаще остаётся символической. Почему суды не спешат оценивать страдания дорого, объяснил адвокат Александр Бенхин.

Читать полностью » Накопительная пенсия зависит от взносов работодателя и маткапитала — РБК вчера в 13:21
Накопительная пенсия, как индивидуальная суперсила: как она работает на вас и делает вас богаче

Как рассчитать и получить накопительную пенсию в 2026 году? Важные моменты для тех, кто хочет управлять своими пенсионными накоплениями.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Удачные пары овощей ускоряют рост и укрепляют растения — агрономы
Спорт и фитнес
Утренняя вода с корицей помогла стабилизировать уровень сахара в крови — эндокринологи
Питомцы
Холодный пол провоцирует воспаление костей у щенков — ветеринар Кромия
Наука
Планеты могут образовывать воду из минералов и водорода — Science News
Происшествия
Пожарные применяют дополнительную технику для тушения ТЦ Баянгол – МЧС РФ
Общество
Обработка дорог Подмосковья охватила 12,7 тыс. км – Марат Сибатулин
Мир
Встреча министров ЕС по Украине пройдёт во Львове 10–11 декабря – ТАСС
Общество
Синоптики спрогнозировали до минус 7 градусов в Москве 13 декабря – ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet