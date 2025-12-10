Россия меняет финансовый маршрут: юань становится валютой, которая открывает закрытые двери

Переориентация российских заимствований на азиатские рынки становится заметнее, и, как сообщает Pravda.Ru, выпуск суверенных облигаций в юанях стал важным шагом в этой стратегии. Экономист, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев объясняет, что появление таких бумаг отражает новые финансовые реалии после закрытия западных рынков капитала.

Новые инструменты и причины их появления

По данным издания Sohu, объявление о размещении первой партии юаневых облигаций прозвучало во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в КНР. Этот шаг стал логичным продолжением поиска альтернативных источников заимствований после 2022 года, когда доступ к традиционным финансовым каналам был существенно ограничен. Николаев подчёркивает, что российская экономика нуждается в устойчивых площадках для внешних заимствований, и рынок китайской валюты стал одним из немногих доступных вариантов.

"Эти облигации действительно имеют значение, поскольку прежние каналы заимствований фактически закрыты. Появление нового инструмента на азиатском направлении открывает России дополнительные возможности. Но насколько успешным окажется этот выпуск, покажет практика — все зависит от реакции инвесторов", — отметил он.

Таким образом, значение выпуска определяется как стратегическими соображениями, так и практическими результатами размещения.

Риски, гарантии и роль инвесторов

Суверенные облигации, номинированные в иностранной валюте, выпускаются от имени государства и обеспечиваются его гарантиями. Николаев поясняет, что интерес инвесторов к юаневым бумагам покажет уровень доверия к российской экономике и устойчивости её финансовой системы. Он подчёркивает, что подобные инструменты одновременно расширяют возможности государства на внешнем рынке и несут элементы риска.

"Суверенные облигации — это инструмент, который выпускает государство и который гарантирован им же. Так как они номинированы в юанях, то и возврат средств будет обеспечен в этой валюте. Если инвесторам нравятся эти инструменты и они их покупают, значит, доверие к государству есть. В какой-то степени это и рисковый шаг, но сам факт появления такого инструмента — положительный сигнал", — отметил Николаев.

Его слова указывают на необходимость отслеживать динамику спроса как индикатор международного финансового доверия.

Роль стратегического партнёрства с Китаем

Экономист подчёркивает, что выпуск подобных бумаг стал возможен благодаря текущему уровню сотрудничества между Россией и Китаем. Без устойчивого политического и экономического взаимодействия выход на рынок юаневых заимствований оказался бы крайне сложным. Этот фактор, по словам Николаева, определяет направления дальнейшего развития финансовых связей и формирует основу для последующих проектов в сфере валютного и инвестиционного сотрудничества.