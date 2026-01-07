Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:46

Геополитика как главный драйвер: как мирные переговоры могут временно усилить рубль против юаня

Курс юаня к рублю может достичь 10,80 при мирных переговорах — Потавин

Курс китайского юаня в начале 2026 года, по оценкам аналитиков, вряд ли продемонстрирует резкие колебания, однако определённые изменения возможны. На динамику валюты будут влиять как глобальные факторы, так и ситуация на российском рынке, где юань всё чаще используется в расчётах. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина.

Связь юаня с рублём и долларом

Эксперты отмечают, что динамика пары CNY/RUB во многом продолжит следовать за движением курса USD/RUB. Это объясняется тем, что в последние месяцы китайская валюта демонстрирует высокую стабильность по отношению к доллару США, а значит, изменения рубля к доллару автоматически отражаются и на курсе юаня.

По словам аналитиков, в случае благоприятных внешнеполитических факторов российская валюта может временно укрепиться и по отношению к китайской. Такой сценарий возможен при снижении геополитической напряжённости и позитивных ожиданиях рынков.

Возможные сценарии в 2026 году

Александр Потавин допускает, что при успешном развитии мирных переговоров рубль может локально усилиться против юаня.

"В случае успеха на мирных переговорах российская валюта может локально укрепиться против китайской до отметки 10,80. Но к концу следующего года мы ждем CNY/RUB в районе 13,5 рублей", — говорит аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Таким образом, даже при краткосрочном укреплении рубля эксперты не ожидают долгосрочного снижения курса юаня к российской валюте. Напротив, к концу 2026 года возможен возврат к более высоким значениям.

Политика Китая и доверие инвесторов

Отдельное внимание аналитики уделяют действиям Народного банка Китая. Установление более сильных курсов юаня в IV квартале 2025 года свидетельствует о том, что китайские власти не видят серьёзных рисков в дальнейшем укреплении валюты к доллару США. Этому способствует и торговая сделка между Китаем и США, заключённая на приемлемых условиях как минимум на ближайший год.

"Стабильность курса юаня, показанная в этом году работает на укрепление доверия инвесторов к китайской валюте. Мы ждем, что в первой половине 2026 года юань может немного ослабеть к доллару (до 7,16), но фундаментальная стабильность сохраниться", — полагает Александр Потавин.

Эксперты считают, что именно эта стабильность станет ключевым фактором для валютных рынков в начале 2026 года.

