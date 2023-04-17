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  • Опубликована сегодня в 11:26

Япония не поддерживает проведение Россией учений ТОФ

Власти Японии выразили России протест в связи с планами провести ракетные учения в районе южной части Курильских островов. Такое мнение выразил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы выразили протест, поскольку усиление российского военного присутствия на северных территориях противоречит позиции нашей страны"

Напомним, что ранее, 14 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале проверки Тихоокеанского флота России, который поднят по тревоге в полном составе и приводится в высшую степень боевой готовности.

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