Власти Японии выразили России протест в связи с планами провести ракетные учения в районе южной части Курильских островов. Такое мнение выразил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
"Мы выразили протест, поскольку усиление российского военного присутствия на северных территориях противоречит позиции нашей страны"
Напомним, что ранее, 14 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале проверки Тихоокеанского флота России, который поднят по тревоге в полном составе и приводится в высшую степень боевой готовности.
Замглавы МИД РФ Галузин: возможность создания центра сил в Европе с участием России утрачена на десятилетия
Это произошло "в результате политических махинаций" США и Великобритании
Словакия вновь будет получать электроэнергию от Украины
А из республики продолжается импорт электроэнергии
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.
28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"
По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.