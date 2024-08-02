Алексей Диденко провёл параллель между блокировкой Netflix и будущей блокировкой Youtube

В ночь на четверг, 1 августа, пользователи по всей России столкнулись с проблемами в работе популярного видеохостинга YouTube. Глава комитета Госдумы по информационным технологиям, Александр Хинштейн, сообщил, что причиной сбоя стали неполадки на стороне самой платформы.

По его мнению, замедление скорости загрузки видео, которое достигало 70%, связано с прекращением обслуживания Google своего оборудования на территории России.

В сети активно обсуждается возможная блокировка YouTube в ближайшем будущем. Мнения пользователей разделились: одни выражают недовольство, другие поддерживают эту идею.

Александр Хинштейн рекомендовал госслужащим, чиновникам, представителям бизнеса и научного сообщества переходить на альтернативные платформы, напомнив о запрете на использование Google и Apple для работы с конфиденциальной информацией. Он подчеркнул неизбежность ограничений и призвал готовиться к работе в новых условиях.

Депутат Алексей Диденко провел аналогию с блокировкой стримингового сервиса Netflix, отметив, что первоначальное недовольство пользователей со временем улеглось. Он подчеркнул, что вопрос технологического суверенитета является вопросом национальной безопасности и выживания.

Александр Хинштейн также указал на то, что YouTube не инвестировал в развитие своей инфраструктуры в России с начала специальной военной операции, что приводит к снижению скорости загрузки видео. Он напомнил, что контент, просматриваемый российскими пользователями, хранится на серверах Google и требует постоянного обслуживания и обновления.

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