"Не грузится": YouTube перестал работать у ряда российских пользователей

Россияне массово жалуются на полное прекращение работы видеохостинга YouTube 8 августа. Данные о сбоях подтверждает портал сбой.рф. Сообщается, что не грузятся главная страница площадки и личный кабинет пользователя.
Напомним, что 25 июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн уведомил о решении российских властей замедлить работу видеохостинга. Россиян призвали переместиться на отечественные площадки видеоконтента, такие как Rutube и "VK видео".
По словам Хинштейна, с начала спецоперации на Украине трафик YouTube упал на 40%. В качестве временной меры Google, нарушая санкции, начал предлагать телеком-операторам подключаться к дата-центрам в России напрямую.
Фото: commons.wikimedia.org/YouTube.
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