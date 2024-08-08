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У части россиян полностью перестал работать YouTube
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"Не грузится": YouTube перестал работать у ряда российских пользователей

У части россиян полностью перестал работать YouTube

Россияне массово жалуются на полное прекращение работы видеохостинга YouTube 8 августа. Данные о сбоях подтверждает портал сбой.рф. Сообщается, что не грузятся главная страница площадки и личный кабинет пользователя.

Напомним, что 25 июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн уведомил о решении российских властей замедлить работу видеохостинга. Россиян призвали переместиться на отечественные площадки видеоконтента, такие как Rutube и "VK видео".

По словам Хинштейна, с начала спецоперации на Украине трафик YouTube упал на 40%. В качестве временной меры Google, нарушая санкции, начал предлагать телеком-операторам подключаться к дата-центрам в России напрямую.

Фото: commons.wikimedia.org/YouTube.

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