Как работают программы для обхода замедления YouTube и чем они могут быть опасны

После ограничения скорости YouTube Рунет заполонили всевозможные лайфхаки по обходу этого замедления. Специалист по информационной, сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин объяснил NewsInfo.Ru, как они работают.

Все данные, которые абонент получает от провайдера, фильтруются посредством технологии DPI (глубокий анализ трафика). "То есть те пакеты, которые приходят и уходят, анализируются провайдерами. И могут быть, соответственно, заблокированы, подменены и так далее", — рассказывает собеседник издания.

Самый популярный сейчас способ обхода замедления YouTube — программа GoodbyeDPI, которая режет пакеты данных на две части, и DPI не может их распознать. "И, соответственно, DPI не будет блокировать, не будет замедлять трафик YouTube", — продолжает эксперт.

По его словам, с задачей обхода искусственного замедления GoodbyeDPI вполне справляется, а её использование безопасно. Но — только если скачивать программу в правильном месте. "Главное, что скачать GoodbyeDPI необходимо как раз с GitHub, потому что сейчас на волне хайпа появятся некие, тоже будут называться GoodbyeDPI, которые будут иметь какие-то, может быть, вредоносные ПО, как на персональный компьютер, так и на андроид", — предупреждает специалист.

"Это будет 100% на фоне этого замедления, — уверен он. — Возможно, уже даже появляется".

"Скорее всего на сторонних сайтах будут находиться какие-нибудь exe-файлы, и после их запуска может происходить с компьютером всё что угодно. То есть вероятность того, что попадётся вредоносное программное обеспечение при поиске GoodbyeDPI", — заключил Сергей Вакулин.