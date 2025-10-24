$8 миллиардов за год: YouTube превратился в золотую жилу для музыкантов — но не для всех

Видеохостинг YouTube объявил о рекордных выплатах музыкальной индустрии — $8 млрд за период с июля 2024 по июль 2025 года. Это самый высокий показатель за всю историю платформы, и он подтверждает, что бизнес-модель с двойным источником дохода — рекламой и подписками - приносит стабильный результат.

"Двойной двигатель рекламы и подписок работает на полную мощность", — заявил руководитель глобального музыкального направления YouTube Лиор Коэн.

По его словам, стратегия компании, направленная на монетизацию музыкального контента с разных платформ — YouTube, Shorts и Music, — доказала свою эффективность.

Как изменились выплаты YouTube музыкантам

YouTube последовательно увеличивает объем роялти, перечисляемых музыкальной индустрии:

Период Выплаты музыкальной индустрии Рост к предыдущему периоду 2021-2022 $6 млрд +50% 2022-2023 $6 млрд - 2024-2025 $8 млрд +33%

Сумма выплат выросла на $2 млрд по сравнению с 2022 годом, что связано с расширением подписочной базы и ростом доходов от рекламы, особенно в сегменте коротких видео YouTube Shorts.

Почему это важно для музыкального рынка

В последние годы YouTube всё активнее конкурирует со стриминговыми платформами, где лидером по выплатам остаётся Spotify. В начале 2025 года Spotify сообщил, что выплатил музыкальной индустрии $10 млрд в 2024 году — на миллиард больше, чем годом ранее.

Хотя YouTube пока отстаёт по суммарным выплатам, он демонстрирует более быстрые темпы роста. Ключевое отличие YouTube в том, что большая часть доходов формируется не только от подписок, но и от рекламы на бесплатных версиях сервисов, что делает модель более гибкой.

"Наша цель — построить платформу, где каждый артист, от начинающего автора песен до мирового исполнителя, сможет зарабатывать на своём контенте", — подчеркнул Лиор Коэн.

Распределение доходов

Как и у других музыкальных сервисов, выплаты не поступают напрямую артистам. Деньги делятся между:

• звукозаписывающими лейблами;

• музыкальными издателями;

• авторами песен;

• менеджерами и дистрибьюторами.

Таким образом, конкретный доход исполнителя зависит от условий контракта и платформы, через которую распространяется музыка.

Роль YouTube Music и Premium

Одним из факторов роста выплат стало увеличение числа подписчиков сервисов YouTube Music и YouTube Premium. К середине 2025 года общее количество пользователей этих платформ превысило 125 млн человек, включая тех, кто находится на бесплатном пробном периоде.

Сервисы работают в 100+ странах и поддерживают 80 языков, что делает YouTube одной из самых глобальных площадок для монетизации музыки.

Как YouTube зарабатывает для артистов

Модель монетизации YouTube включает три ключевых направления:

Рекламные доходы - прибыль от баннеров и видеорекламы перед клипами и Shorts. Подписки - платный доступ к YouTube Music и Premium без рекламы. Контент-партнёрства - сотрудничество с лейблами, продюсерами и издателями.

Благодаря сочетанию этих каналов YouTube стал крупнейшей платформой, где музыканты могут одновременно продвигать и монетизировать контент, не ограничиваясь стримингом песен.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ориентироваться только на стриминг без видеоконтента.

Последствие: упущенная аудитория YouTube и Shorts.

Альтернатива: комбинировать публикации клипов, лайвов и коротких роликов.

Ошибка: игнорировать авторские права.

Последствие: блокировка контента и потеря дохода.

Альтернатива: подключить Content ID и отслеживать использование музыки.

Ошибка: не использовать Shorts для продвижения песен.

Последствие: снижение видимости у молодёжной аудитории.

Альтернатива: адаптировать треки под формат коротких видео.

А что если YouTube догонит Spotify?

Если текущие темпы роста сохранятся, YouTube может сравняться со Spotify по объёму выплат уже к 2026 году. В отличие от Spotify, видеохостинг располагает мощной рекламной экосистемой и охватывает не только слушателей, но и зрителей, что расширяет рынок монетизации.

Кроме того, интеграция искусственного интеллекта для анализа трендов и автоматического продвижения музыкальных клипов может стать следующим шагом в развитии платформы.

Плюсы и минусы YouTube для артистов

Плюсы Минусы Глобальная аудитория и мультиязычность Низкая ставка роялти за бесплатные просмотры Возможность монетизации через рекламу и подписки Неравномерное распределение доходов Поддержка видео и коротких форматов Высокая конкуренция за просмотры Инструменты аналитики и продвижения Зависимость от алгоритмов рекомендаций

FAQ

Кто получает выплаты от YouTube?

Деньги распределяются между лейблами, издателями и авторами песен, которые затем перечисляют долю исполнителям.

Можно ли заработать без лейбла?

Да, независимые артисты могут монетизировать контент напрямую через YouTube Music и Content ID.

Почему выплаты выросли именно сейчас?

Рост связан с увеличением числа подписчиков Premium и развитием коротких видео YouTube Shorts.

Сколько платит YouTube за одно прослушивание?

По разным оценкам, от $0,0007 до $0,01 в зависимости от региона и формата контента.

Мифы и правда

Миф: YouTube платит меньше, чем Spotify.

Правда: выплаты зависят от региона, аудитории и формы контента — для некоторых артистов доходы на YouTube выше.

Миф: реклама снижает доход от подписок.

Правда: обе модели дополняют друг друга и увеличивают общие выплаты.

Миф: YouTube не подходит для профессиональных музыкантов.

Правда: платформа активно сотрудничает с лейблами и инвестирует в развитие музыкальных инструментов.

Интересные факты