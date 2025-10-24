Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Левшин Опубликована вчера в 23:26

$8 миллиардов за год: YouTube превратился в золотую жилу для музыкантов — но не для всех

YouTube выплатил музыкальной индустрии рекордные $8 млрд за год — отчёт за 2025

Видеохостинг YouTube объявил о рекордных выплатах музыкальной индустрии — $8 млрд за период с июля 2024 по июль 2025 года. Это самый высокий показатель за всю историю платформы, и он подтверждает, что бизнес-модель с двойным источником дохода — рекламой и подписками - приносит стабильный результат.

"Двойной двигатель рекламы и подписок работает на полную мощность", — заявил руководитель глобального музыкального направления YouTube Лиор Коэн.

По его словам, стратегия компании, направленная на монетизацию музыкального контента с разных платформ — YouTube, Shorts и Music, — доказала свою эффективность.

Как изменились выплаты YouTube музыкантам

YouTube последовательно увеличивает объем роялти, перечисляемых музыкальной индустрии:

Период Выплаты музыкальной индустрии Рост к предыдущему периоду
2021-2022 $6 млрд +50%
2022-2023 $6 млрд -
2024-2025 $8 млрд +33%

Сумма выплат выросла на $2 млрд по сравнению с 2022 годом, что связано с расширением подписочной базы и ростом доходов от рекламы, особенно в сегменте коротких видео YouTube Shorts.

Почему это важно для музыкального рынка

В последние годы YouTube всё активнее конкурирует со стриминговыми платформами, где лидером по выплатам остаётся Spotify. В начале 2025 года Spotify сообщил, что выплатил музыкальной индустрии $10 млрд в 2024 году — на миллиард больше, чем годом ранее.

Хотя YouTube пока отстаёт по суммарным выплатам, он демонстрирует более быстрые темпы роста. Ключевое отличие YouTube в том, что большая часть доходов формируется не только от подписок, но и от рекламы на бесплатных версиях сервисов, что делает модель более гибкой.

"Наша цель — построить платформу, где каждый артист, от начинающего автора песен до мирового исполнителя, сможет зарабатывать на своём контенте", — подчеркнул Лиор Коэн.

Распределение доходов

Как и у других музыкальных сервисов, выплаты не поступают напрямую артистам. Деньги делятся между:
• звукозаписывающими лейблами;
• музыкальными издателями;
• авторами песен;
• менеджерами и дистрибьюторами.

Таким образом, конкретный доход исполнителя зависит от условий контракта и платформы, через которую распространяется музыка.

Роль YouTube Music и Premium

Одним из факторов роста выплат стало увеличение числа подписчиков сервисов YouTube Music и YouTube Premium. К середине 2025 года общее количество пользователей этих платформ превысило 125 млн человек, включая тех, кто находится на бесплатном пробном периоде.

Сервисы работают в 100+ странах и поддерживают 80 языков, что делает YouTube одной из самых глобальных площадок для монетизации музыки.

Как YouTube зарабатывает для артистов

Модель монетизации YouTube включает три ключевых направления:

  1. Рекламные доходы - прибыль от баннеров и видеорекламы перед клипами и Shorts.

  2. Подписки - платный доступ к YouTube Music и Premium без рекламы.

  3. Контент-партнёрства - сотрудничество с лейблами, продюсерами и издателями.

Благодаря сочетанию этих каналов YouTube стал крупнейшей платформой, где музыканты могут одновременно продвигать и монетизировать контент, не ограничиваясь стримингом песен.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на стриминг без видеоконтента.
    Последствие: упущенная аудитория YouTube и Shorts.
    Альтернатива: комбинировать публикации клипов, лайвов и коротких роликов.

  • Ошибка: игнорировать авторские права.
    Последствие: блокировка контента и потеря дохода.
    Альтернатива: подключить Content ID и отслеживать использование музыки.

  • Ошибка: не использовать Shorts для продвижения песен.
    Последствие: снижение видимости у молодёжной аудитории.
    Альтернатива: адаптировать треки под формат коротких видео.

А что если YouTube догонит Spotify?

Если текущие темпы роста сохранятся, YouTube может сравняться со Spotify по объёму выплат уже к 2026 году. В отличие от Spotify, видеохостинг располагает мощной рекламной экосистемой и охватывает не только слушателей, но и зрителей, что расширяет рынок монетизации.

Кроме того, интеграция искусственного интеллекта для анализа трендов и автоматического продвижения музыкальных клипов может стать следующим шагом в развитии платформы.

Плюсы и минусы YouTube для артистов

Плюсы Минусы
Глобальная аудитория и мультиязычность Низкая ставка роялти за бесплатные просмотры
Возможность монетизации через рекламу и подписки Неравномерное распределение доходов
Поддержка видео и коротких форматов Высокая конкуренция за просмотры
Инструменты аналитики и продвижения Зависимость от алгоритмов рекомендаций

FAQ

Кто получает выплаты от YouTube?
Деньги распределяются между лейблами, издателями и авторами песен, которые затем перечисляют долю исполнителям.

Можно ли заработать без лейбла?
Да, независимые артисты могут монетизировать контент напрямую через YouTube Music и Content ID.

Почему выплаты выросли именно сейчас?
Рост связан с увеличением числа подписчиков Premium и развитием коротких видео YouTube Shorts.

Сколько платит YouTube за одно прослушивание?
По разным оценкам, от $0,0007 до $0,01 в зависимости от региона и формата контента.

Мифы и правда

  • Миф: YouTube платит меньше, чем Spotify.
    Правда: выплаты зависят от региона, аудитории и формы контента — для некоторых артистов доходы на YouTube выше.

  • Миф: реклама снижает доход от подписок.
    Правда: обе модели дополняют друг друга и увеличивают общие выплаты.

  • Миф: YouTube не подходит для профессиональных музыкантов.
    Правда: платформа активно сотрудничает с лейблами и инвестирует в развитие музыкальных инструментов.

Интересные факты

  1. Каждый день пользователи загружают на YouTube более 100 тыс. музыкальных клипов и каверов.

  2. Более 70% просмотров музыкального контента происходит на мобильных устройствах.

  3. YouTube Music стал самым быстрорастущим музыкальным сервисом Google за всю историю компании.

