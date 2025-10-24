$8 миллиардов за год: YouTube превратился в золотую жилу для музыкантов — но не для всех
Видеохостинг YouTube объявил о рекордных выплатах музыкальной индустрии — $8 млрд за период с июля 2024 по июль 2025 года. Это самый высокий показатель за всю историю платформы, и он подтверждает, что бизнес-модель с двойным источником дохода — рекламой и подписками - приносит стабильный результат.
"Двойной двигатель рекламы и подписок работает на полную мощность", — заявил руководитель глобального музыкального направления YouTube Лиор Коэн.
По его словам, стратегия компании, направленная на монетизацию музыкального контента с разных платформ — YouTube, Shorts и Music, — доказала свою эффективность.
Как изменились выплаты YouTube музыкантам
YouTube последовательно увеличивает объем роялти, перечисляемых музыкальной индустрии:
|Период
|Выплаты музыкальной индустрии
|Рост к предыдущему периоду
|2021-2022
|$6 млрд
|+50%
|2022-2023
|$6 млрд
|-
|2024-2025
|$8 млрд
|+33%
Сумма выплат выросла на $2 млрд по сравнению с 2022 годом, что связано с расширением подписочной базы и ростом доходов от рекламы, особенно в сегменте коротких видео YouTube Shorts.
Почему это важно для музыкального рынка
В последние годы YouTube всё активнее конкурирует со стриминговыми платформами, где лидером по выплатам остаётся Spotify. В начале 2025 года Spotify сообщил, что выплатил музыкальной индустрии $10 млрд в 2024 году — на миллиард больше, чем годом ранее.
Хотя YouTube пока отстаёт по суммарным выплатам, он демонстрирует более быстрые темпы роста. Ключевое отличие YouTube в том, что большая часть доходов формируется не только от подписок, но и от рекламы на бесплатных версиях сервисов, что делает модель более гибкой.
"Наша цель — построить платформу, где каждый артист, от начинающего автора песен до мирового исполнителя, сможет зарабатывать на своём контенте", — подчеркнул Лиор Коэн.
Распределение доходов
Как и у других музыкальных сервисов, выплаты не поступают напрямую артистам. Деньги делятся между:
• звукозаписывающими лейблами;
• музыкальными издателями;
• авторами песен;
• менеджерами и дистрибьюторами.
Таким образом, конкретный доход исполнителя зависит от условий контракта и платформы, через которую распространяется музыка.
Роль YouTube Music и Premium
Одним из факторов роста выплат стало увеличение числа подписчиков сервисов YouTube Music и YouTube Premium. К середине 2025 года общее количество пользователей этих платформ превысило 125 млн человек, включая тех, кто находится на бесплатном пробном периоде.
Сервисы работают в 100+ странах и поддерживают 80 языков, что делает YouTube одной из самых глобальных площадок для монетизации музыки.
Как YouTube зарабатывает для артистов
Модель монетизации YouTube включает три ключевых направления:
-
Рекламные доходы - прибыль от баннеров и видеорекламы перед клипами и Shorts.
-
Подписки - платный доступ к YouTube Music и Premium без рекламы.
-
Контент-партнёрства - сотрудничество с лейблами, продюсерами и издателями.
Благодаря сочетанию этих каналов YouTube стал крупнейшей платформой, где музыканты могут одновременно продвигать и монетизировать контент, не ограничиваясь стримингом песен.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ориентироваться только на стриминг без видеоконтента.
Последствие: упущенная аудитория YouTube и Shorts.
Альтернатива: комбинировать публикации клипов, лайвов и коротких роликов.
-
Ошибка: игнорировать авторские права.
Последствие: блокировка контента и потеря дохода.
Альтернатива: подключить Content ID и отслеживать использование музыки.
-
Ошибка: не использовать Shorts для продвижения песен.
Последствие: снижение видимости у молодёжной аудитории.
Альтернатива: адаптировать треки под формат коротких видео.
А что если YouTube догонит Spotify?
Если текущие темпы роста сохранятся, YouTube может сравняться со Spotify по объёму выплат уже к 2026 году. В отличие от Spotify, видеохостинг располагает мощной рекламной экосистемой и охватывает не только слушателей, но и зрителей, что расширяет рынок монетизации.
Кроме того, интеграция искусственного интеллекта для анализа трендов и автоматического продвижения музыкальных клипов может стать следующим шагом в развитии платформы.
Плюсы и минусы YouTube для артистов
|Плюсы
|Минусы
|Глобальная аудитория и мультиязычность
|Низкая ставка роялти за бесплатные просмотры
|Возможность монетизации через рекламу и подписки
|Неравномерное распределение доходов
|Поддержка видео и коротких форматов
|Высокая конкуренция за просмотры
|Инструменты аналитики и продвижения
|Зависимость от алгоритмов рекомендаций
FAQ
Кто получает выплаты от YouTube?
Деньги распределяются между лейблами, издателями и авторами песен, которые затем перечисляют долю исполнителям.
Можно ли заработать без лейбла?
Да, независимые артисты могут монетизировать контент напрямую через YouTube Music и Content ID.
Почему выплаты выросли именно сейчас?
Рост связан с увеличением числа подписчиков Premium и развитием коротких видео YouTube Shorts.
Сколько платит YouTube за одно прослушивание?
По разным оценкам, от $0,0007 до $0,01 в зависимости от региона и формата контента.
Мифы и правда
-
Миф: YouTube платит меньше, чем Spotify.
Правда: выплаты зависят от региона, аудитории и формы контента — для некоторых артистов доходы на YouTube выше.
-
Миф: реклама снижает доход от подписок.
Правда: обе модели дополняют друг друга и увеличивают общие выплаты.
-
Миф: YouTube не подходит для профессиональных музыкантов.
Правда: платформа активно сотрудничает с лейблами и инвестирует в развитие музыкальных инструментов.
Интересные факты
-
Каждый день пользователи загружают на YouTube более 100 тыс. музыкальных клипов и каверов.
-
Более 70% просмотров музыкального контента происходит на мобильных устройствах.
-
YouTube Music стал самым быстрорастущим музыкальным сервисом Google за всю историю компании.
