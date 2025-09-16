Шокирующая правда о YouTube: сколько денег он принёс авторам контента за 4 года

Видеохостинг YouTube за последние четыре года перечислил авторам контента более 100 млрд долларов. Эти выплаты стали возможны благодаря росту рекламных доходов и новым инструментам монетизации. Для многих блогеров платформа давно превратилась в полноценный источник заработка, а для индустрии развлечений — в отдельную экосистему, которая конкурирует с телевидением и стриминговыми сервисами.

"Двадцать лет назад YouTube зародился с идеей, что у каждого должна быть возможность творить и найти мировую площадку", — отметила директор по продуктам YouTube Джоанна Вулих.

Доходы YouTube: цифры и динамика

В 2024 году рекламная выручка платформы выросла на 15% и составила 36,1 млрд долларов. Из этой суммы 45% распределяется между владельцами каналов. Таким образом, блогеры напрямую зависят от того, насколько эффективны рекламные форматы и насколько активно аудитория реагирует на контент.

YouTube активно внедряет новые инструменты: от ИИ-монтажа до генерации музыки для коротких видео. Эти функции не только упрощают процесс создания, но и делают его доступнее для новичков.

Сравнение платформ