Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
YouTube
YouTube
© Pexels by freestocks.org is licensed under public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:30

Шокирующая правда о YouTube: сколько денег он принёс авторам контента за 4 года

YouTube выплатил авторам более 100 млрд долларов за четыре года

Видеохостинг YouTube за последние четыре года перечислил авторам контента более 100 млрд долларов. Эти выплаты стали возможны благодаря росту рекламных доходов и новым инструментам монетизации. Для многих блогеров платформа давно превратилась в полноценный источник заработка, а для индустрии развлечений — в отдельную экосистему, которая конкурирует с телевидением и стриминговыми сервисами.

"Двадцать лет назад YouTube зародился с идеей, что у каждого должна быть возможность творить и найти мировую площадку", — отметила директор по продуктам YouTube Джоанна Вулих.

Доходы YouTube: цифры и динамика

В 2024 году рекламная выручка платформы выросла на 15% и составила 36,1 млрд долларов. Из этой суммы 45% распределяется между владельцами каналов. Таким образом, блогеры напрямую зависят от того, насколько эффективны рекламные форматы и насколько активно аудитория реагирует на контент.

YouTube активно внедряет новые инструменты: от ИИ-монтажа до генерации музыки для коротких видео. Эти функции не только упрощают процесс создания, но и делают его доступнее для новичков.

Сравнение платформ

Платформа Выплаты авторам Основные инструменты монетизации Аудитория
YouTube >100 млрд $ за 4 года Реклама, Shorts Fund, подписки, донаты 2,7 млрд пользователей
TikTok <20 млрд $ за 4 года Creator Fund, реклама, донаты 1,5 млрд пользователей
Twitch ~10 млрд $ за 4 года Подписки, донаты, реклама 140 млн пользователей

Мифы и правда

  • Миф: "На YouTube невозможно заработать новичку".
    Правда: с грамотной стратегией даже маленький канал может приносить доход через Shorts и донаты.

  • Миф: "Все доходы идут только от рекламы".
    Правда: есть спонсорство, платные подписки, суперчат и мерч.

  • Миф: "ИИ убьёт авторский контент".
    Правда: ИИ упрощает производство, но ценность личности и уникальности автора остаётся ключевой.

3 интересных факта

• Самый доходный канал на YouTube в 2024 году заработал более 50 млн долларов.
• Первое видео на YouTube загрузили в 2005 году — это был ролик в зоопарке.
• Более 70% просмотров сегодня идёт с мобильных устройств.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пол Мескал готовится сыграть Пола Маккартни в фильме Сэма Мендеса о The Beatles вчера в 16:58

Тайный пароль в мир легенды: Пол Мескал раскрыл метод, как вжиться в эпоху Beatles

Пол Мескал готовится сыграть Пола Маккартни в фильмах о The Beatles. Он встречается с легендой, учится играть на гитаре и живёт в музыке 60-х.

Читать полностью » Эрмитаж откроет центры в Южной Корее и Омане в рамках проекта вчера в 15:43

Эрмитаж шагает по планете гигантскими сапогами: Южная Корея и Оман уже ждут мировых шедевров

Эрмитаж запускает новые проекты в Корее и Омане: цифровые выставки, академический обмен и редкие шедевры коллекции за пределами России.

Читать полностью » Эмма Хеминг назвала переселение Брюса Уиллиса в дом с сиделками вчера в 14:35

Она снова стала женой, а не сиделкой: Эмма Хеминг открыла правду о жизни с Брюсом Уиллисом

Жена Брюса Уиллиса назвала переселение актёра в дом с сиделками "огромным подарком". Почему этот шаг оказался важным для всей семьи?

Читать полностью » Биограф Тина Браун: Карла III раздражает отношение принца Уильяма к обязанностям вчера в 13:04

Король на работе, принц на каникулах: почему Карла III раздражает принц Уильям

Биографы утверждают: Карл III раздражён не Гарри, а Уильямом. Почему король недоволен наследником и как это влияет на семью?

Читать полностью » Адвокат Дрю Финдлинг заявил, что Lil Nas X идёт на поправку после ареста и госпитализации вчера в 12:51

Полураздетый на улице — и снова с улыбкой: Lil Nas X оправляется после ареста

Рэпер Lil Nas X оказался в центре громкого дела после ареста в Лос-Анджелесе. Что с ним произошло и как это повлияет на его карьеру?

Читать полностью » Кристин Милиоти после вчера в 11:42

Бэтмен вычеркнул любимицу зрителей: Кристин Милиоти осталась за кадром сиквела

Кристин Милиоти не вернётся в роли Софии Фальконе в "Бэтмене 2". Режиссёр объяснил причину и намекнул на будущее сериалов DC.

Читать полностью » Variety: премия вчера в 10:40

Футбол не помешал: "Эмми" 2025 сделала рейтинги, которые оставили все конкурирующие шоу позади

Трансляция премии "Эмми-2025" привлекла рекордное количество зрителей. Какие сериалы победили, а также почему интерес к премии растёт?

Читать полностью » В 2026 году Coachella возглавят Сабрина Карпентер, Karol G и Джастин Бибер вчера в 9:57

Сабрина Карпентер, Karol G и Джастин Бибер: кто возглавит Coachella 2026

Хедлайнеры Coachella 2026, среди которых Сабрина Карпентер, Karol G и Джастин Бибер, а также звезды других жанров и специальное шоу Anyma.

Читать полностью »

Новости
Еда

Творожный торт с печеньем готовится без выпечки и получается нежным
Еда

Кулинарные специалисты назвали точное время варки яиц всмятку и вкрутую
Туризм

Римская площадь Мадзини получила 130 новых деревьев и восстановленные фонтаны
Спорт и фитнес

Учёные: «углеводное окно» после тренировки не влияет на результат
Авто и мото

Эксперты: машины из Белоруссии выгоднее из-за широкого выбора европейских моделей
Технологии

Стартап Replit объявил о запуске автономного AI-агента Agent 3
Питомцы

Скелет кошки состоит из 230–244 костей — данные ветеринаров
Наука

Киотский университет: разработан метод измерения W-состояния в многофотонных системах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet