YouTube дал кнопку, о которой мечтали миллионы: теперь конец видео больше не испорчен

YouTube объявил о запуске новой функции, которая позволит пользователям скрывать всплывающие рекомендации в конце роликов. Теперь при появлении конечной заставки в видеоплеере можно нажать кнопку "Скрыть" в правом верхнем углу.

Эта опция действует только для текущего ролика. Если зритель захочет вернуть конечные заставки, достаточно кликнуть на "Показать". Такое нововведение особенно удобно в ситуациях, когда блоки рекомендаций перекрывают последние секунды видео и мешают просмотру.

Изменения в интерфейсе YouTube

Помимо новой кнопки, компания решила убрать функцию подписки при наведении на водяной знак канала. Ранее это был дополнительный способ подписаться прямо во время просмотра. Однако YouTube отметил, что кнопка подписки всегда доступна под роликом, поэтому дублирование оказалось избыточным.

Причины нововведений

Представители компании пояснили, что обновления появились благодаря обратной связи от пользователей. Многим зрителям мешали навязчивые всплывающие элементы, и платформа решила сделать просмотр более комфортным.

При этом авторы по-прежнему смогут добавлять конечные заставки для продвижения своих видео или каналов.

Результаты экспериментов

YouTube протестировал новые функции заранее и поделился результатами:

скрытие конечных заставок снизило их просмотры менее чем на 1,5%;

менее 0,05% всех подписок происходило через кнопку на водяном знаке.

Эти данные показывают, что изменения практически не повлияют на статистику авторов, но сделают интерфейс удобнее для зрителей.

Сравнение функций до и после

Функция Ранее Теперь Конечные заставки Постоянно отображаются Можно скрывать и показывать Подписка через водяной знак Доступна при наведении Убрана Кнопка "Подписаться" Под плеером и на водяном знаке Только под плеером Управление удобством просмотра Ограниченное Гибкое и настраиваемое

Советы шаг за шагом: как использовать новые функции

При появлении конечной заставки нажмите "Скрыть" в правом верхнем углу плеера. Если захотите вернуть рекомендации, кликните "Показать". Для подписки используйте кнопку под видео или в конце ролика в самой заставке. Следите за обновлениями интерфейса YouTube — изменения внедряются постепенно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование кнопки "Скрыть" → перекрытая концовка ролика → использовать новую опцию для чистого просмотра.

Ожидание кнопки на водяном знаке → путаница с подпиской → подписываться через кнопку под видео.

Непонимание разницы "Скрыть" и "Показать" → потеря удобства → переключать заставки по необходимости.

А что если…

Если скрытие заставок станет стандартом, авторам придётся искать новые способы продвижения.

Если пользователи привыкнут к минималистичному интерфейсу, YouTube может убрать ещё часть дублирующих функций.

Если подписки через водяной знак почти не использовались, возможно, платформа в будущем оптимизирует и другие малоэффективные элементы.

Плюсы и минусы нововведений

Плюсы Минусы Больше контроля для зрителей Авторы теряют часть видимости заставок Чистый просмотр до конца ролика Снижение просмотров конечных экранов (хотя и минимальное) Удаление лишних кнопок Новым авторам сложнее привлекать подписчиков Простое управление функцией Возможная путаница на старте

FAQ

Можно ли полностью отключить конечные заставки для всех видео?

Нет, кнопка работает только для текущего ролика.

Смогу ли я как автор по-прежнему добавлять заставки?

Да, функция добавления конечных экранов остаётся без изменений.

Где теперь подписываться на канал?

Под видео — кнопка "Подписаться" всегда доступна там.

Повлияют ли изменения на статистику авторов?

Влияние минимально: скрытие заставок уменьшает просмотры менее чем на 1,5%.

Когда функция станет доступна всем?

YouTube внедряет её постепенно, поэтому обновление может появиться не сразу.

Мифы и правда

Миф: YouTube убрал конечные заставки.

Правда: они остались, но зрители могут их скрывать.

Миф: теперь невозможно подписаться во время просмотра.

Правда: кнопка под роликом работает всегда.

Миф: скрытие заставок сильно ударит по авторам.

Правда: влияние минимально и почти незаметно в статистике.

Три интересных факта

Конечные заставки появились на YouTube в 2008 году как способ продвижения каналов.

Подписка через водяной знак никогда не превышала 0,05% от всех регистраций.

YouTube регулярно убирает малоиспользуемые функции ради упрощения интерфейса.

Исторический контекст