Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
YouTube
YouTube
© Pexels by freestocks.org is licensed under public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:26

YouTube дал кнопку, о которой мечтали миллионы: теперь конец видео больше не испорчен

YouTube добавил кнопку для скрытия конечных заставок в видеоплеере

YouTube объявил о запуске новой функции, которая позволит пользователям скрывать всплывающие рекомендации в конце роликов. Теперь при появлении конечной заставки в видеоплеере можно нажать кнопку "Скрыть" в правом верхнем углу.

Эта опция действует только для текущего ролика. Если зритель захочет вернуть конечные заставки, достаточно кликнуть на "Показать". Такое нововведение особенно удобно в ситуациях, когда блоки рекомендаций перекрывают последние секунды видео и мешают просмотру.

Изменения в интерфейсе YouTube

Помимо новой кнопки, компания решила убрать функцию подписки при наведении на водяной знак канала. Ранее это был дополнительный способ подписаться прямо во время просмотра. Однако YouTube отметил, что кнопка подписки всегда доступна под роликом, поэтому дублирование оказалось избыточным.

Причины нововведений

Представители компании пояснили, что обновления появились благодаря обратной связи от пользователей. Многим зрителям мешали навязчивые всплывающие элементы, и платформа решила сделать просмотр более комфортным.

При этом авторы по-прежнему смогут добавлять конечные заставки для продвижения своих видео или каналов.

Результаты экспериментов

YouTube протестировал новые функции заранее и поделился результатами:

  • скрытие конечных заставок снизило их просмотры менее чем на 1,5%;

  • менее 0,05% всех подписок происходило через кнопку на водяном знаке.

Эти данные показывают, что изменения практически не повлияют на статистику авторов, но сделают интерфейс удобнее для зрителей.

Сравнение функций до и после

Функция Ранее Теперь
Конечные заставки Постоянно отображаются Можно скрывать и показывать
Подписка через водяной знак Доступна при наведении Убрана
Кнопка "Подписаться" Под плеером и на водяном знаке Только под плеером
Управление удобством просмотра Ограниченное Гибкое и настраиваемое

Советы шаг за шагом: как использовать новые функции

  1. При появлении конечной заставки нажмите "Скрыть" в правом верхнем углу плеера.

  2. Если захотите вернуть рекомендации, кликните "Показать".

  3. Для подписки используйте кнопку под видео или в конце ролика в самой заставке.

  4. Следите за обновлениями интерфейса YouTube — изменения внедряются постепенно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование кнопки "Скрыть" → перекрытая концовка ролика → использовать новую опцию для чистого просмотра.

  • Ожидание кнопки на водяном знаке → путаница с подпиской → подписываться через кнопку под видео.

  • Непонимание разницы "Скрыть" и "Показать" → потеря удобства → переключать заставки по необходимости.

А что если…

  • Если скрытие заставок станет стандартом, авторам придётся искать новые способы продвижения.

  • Если пользователи привыкнут к минималистичному интерфейсу, YouTube может убрать ещё часть дублирующих функций.

  • Если подписки через водяной знак почти не использовались, возможно, платформа в будущем оптимизирует и другие малоэффективные элементы.

Плюсы и минусы нововведений

Плюсы Минусы
Больше контроля для зрителей Авторы теряют часть видимости заставок
Чистый просмотр до конца ролика Снижение просмотров конечных экранов (хотя и минимальное)
Удаление лишних кнопок Новым авторам сложнее привлекать подписчиков
Простое управление функцией Возможная путаница на старте

FAQ

Можно ли полностью отключить конечные заставки для всех видео?
Нет, кнопка работает только для текущего ролика.

Смогу ли я как автор по-прежнему добавлять заставки?
Да, функция добавления конечных экранов остаётся без изменений.

Где теперь подписываться на канал?
Под видео — кнопка "Подписаться" всегда доступна там.

Повлияют ли изменения на статистику авторов?
Влияние минимально: скрытие заставок уменьшает просмотры менее чем на 1,5%.

Когда функция станет доступна всем?
YouTube внедряет её постепенно, поэтому обновление может появиться не сразу.

Мифы и правда

  • Миф: YouTube убрал конечные заставки.
    Правда: они остались, но зрители могут их скрывать.

  • Миф: теперь невозможно подписаться во время просмотра.
    Правда: кнопка под роликом работает всегда.

  • Миф: скрытие заставок сильно ударит по авторам.
    Правда: влияние минимально и почти незаметно в статистике.

Три интересных факта

  • Конечные заставки появились на YouTube в 2008 году как способ продвижения каналов.

  • Подписка через водяной знак никогда не превышала 0,05% от всех регистраций.

  • YouTube регулярно убирает малоиспользуемые функции ради упрощения интерфейса.

Исторический контекст

  • 2008 год — появление первых конечных заставок.

  • 2016 год — добавление кликабельных элементов для продвижения.

  • 2020-е годы — рост критики со стороны пользователей из-за перекрытия видео.

  • 2025 год — запуск кнопки "Скрыть" и удаление подписки через водяной знак.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обновление tvOS 26: Apple TV теперь поддерживает звонки с iPhone и караоке в Apple Music вчера в 20:55

Обычная коробка вдруг стала хабом: скрытые фишки обновления для Apple TV, которые многие упустили

Apple TV получила пять новых возможностей в tvOS 26. Среди них караоке, звонки на экране и новые профили — всё для удобства и развлечения.

Читать полностью » В Екатеринбурге пассажиры временно лишились скидки на проезд по QR-коду из-за кибератаки вчера в 19:19

Скидки исчезли за минуту: как хакеры заставили екатеринбуржцев платить по полной

В Екатеринбурге вечером 24 сентября сбой в системе оплаты по QR-коду заставил пассажиров переплачивать за проезд. Почему это произошло и что дальше?

Читать полностью » вчера в 18:39

Топ-5 смартфонов для игр без тормозов: от 11 до 17 тысяч и ни копейки лишней

Смартфоны для игр больше не роскошь: подборка "Палача" показывает, что мощные модели доступны даже за 10–17 тысяч рублей.

Читать полностью » В российских школах появится фиджитал-спорт — смесь кибердисциплин и упражнений вчера в 17:19

Физра с джойстиком: школьникам предложили играть в Dota 2 вместо подтягиваний

В России готовятся к эксперименту: школьникам предложат новый формат физкультуры, объединяющий игры и спорт. Как это изменит уроки?

Читать полностью » Microsoft исправила ошибки Windows 11 с Windows Hello и Bluetooth спустя год вчера в 16:51

Год ждать, чтобы включить ноутбук без пароля: чем рискуют те, кто сидит на Windows 11

Microsoft понадобился год, чтобы исправить критические баги Windows 11, но пока компания закрывала старые проблемы, пользователи столкнулись с новыми.

Читать полностью » Ограничение интернет-звонков в мессенджерах вернуло россиян к классической сотовой связи вчера в 15:18

Из Zoom в реальность: россияне массово пересаживаются с мессенджеров

Россияне меняют привычки общения: вместо привычных интернет-звонков всё чаще выбирают классические вызовы. Что стало причиной и какие появились альтернативы?

Читать полностью » Google начала интеграцию системы Gemini в телевизоры Google TV и Android TV вчера в 14:58

Дом под угрозой цифрового вторжения: Google запускает ИИ прямо в телевизор

Google внедряет Gemini в телевизоры, превращая их в умных помощников для дома. Это шаг к новым возможностям, которые меняют привычное использование ТВ.

Читать полностью » GAO: в кибероперациях Пентагона участвуют более 70 тыс. военных и подрядчиков вчера в 13:18

70 тысяч в киберкамуфляже: как Пентагон готовится к войне без единого выстрела

Новый отчет GAO раскрыл: в кибероперациях Пентагона участвуют более 70 тысяч специалистов. Чем именно они занимаются и как распределены силы?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Старая губка в горшке работает как мини-резервуар влаги для корней
Авто и мото

Nissan представил новое поколение седана Sentra 2026 в США
Дом

Нагрев крышки водой, феном или зажигалкой назвали эффективным методом открытия банок
Туризм

Посмотреть Пермь за два дня: набережная Камы, галерея и музей древностей
Наука

Рост внутреннего ядра Земли связан с содержанием углерода — доктор Альфред Уилсон
Спорт и фитнес

Ассоциация воркаута России: до 1000 ккал можно сжечь за одну тренировку
СФО

Рейс Нижневартовск – Сочи задержали почти на пять часов
Туризм

7 живописных трекингов: Фицрой, Эверест, Монблан и ещё четыре маршрута
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet