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Группа студентов возле университета
Группа студентов возле университета
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:00

Детей ограждают от трудностей ради счастливого будущего: почему результат неприятно удивляет родителей

Способность личности успешно интегрироваться в общественные структуры и руководствоваться принципом социальной ответственности напрямую определяет уровень благополучия граждан, считает военный психолог, ведущий эксперт Высшей школы экономики Алексей Захаров. В беседе с NewsInfo специалист проанализировал текущие вызовы в системе воспитания и объяснил, почему акцент на либеральной модели исключительности мешает социализации молодежи.

Ранее социологические исследования зафиксировали изменение общественных настроений: большинство россиян полагают, что сегодня их благополучие зависит прежде всего от собственных усилий, а не от устройства социума. Для сравнения, в 2000 году этот показатель составлял 59% против 33%. При этом получение качественного образования расценивается гражданами как вполне достижимая цель, в то время как попадание в элитарные круги остается наименее привлекательной и доступной перспективой.

Захаров подчеркнул, что личная успешность неразрывно связана со способностью человека адаптироваться к жизни в коллективе. Однако современная либеральная система, транслирующая идею исключительности индивида, зачастую вступает в противоречие с процессами здоровой интеграции. Эксперт отметил, что если личность считает себя исключительной, она начинает отрицать интересы окружающих, что ведет к росту девиаций в молодежной среде.

"Это связано с подростковой юношеской девиацией, со всеми проявлениями, которые связаны с молодежью, это неспособность социализироваться личности в обществе, в общественных системах и в структурах. Способность социализироваться определяется способностью иметь критическое мышление, принимать решения и нести за них ответственность", — пояснил Захаров.

Специалист обратил внимание на то, что в течение трех десятилетий образовательная система была ориентирована на оказание педагогических услуг и формирование продвинутых потребителей, а не граждан-патриотов. Отсутствие трудовых навыков и волевого стержня стало следствием того, что ребенка ограждают от обязанностей ради иллюзорного комфорта. Возврат к функции воспитания в школах начался лишь около пяти лет назад, однако инерция прошлых лет все еще велика.

Особую роль в этом процессе играет семья, на плечи которой долгое время ложилась вся ответственность за развитие ребенка. Захаров констатировал, что в сельской местности и малых городах традиции воспитания воли сохранились лучше, чем в крупных урбанистических центрах, таких как Москва, Санкт-Петербург или Екатеринбург.

В мегаполисах родители часто были чрезмерно заняты материальным обеспечением, из-за чего преемственность поколений нарушилась. В таких условиях непоследовательное воспитание становится фактором, лишающим подростка чувства психологической безопасности.

Психолог призвал не путать понятия неповторимости и исключительности. Личность должна быть уникальной, но при этом интегрированной в группу, где человек соразмеряет свои возможности с потребностями других. Проблемы с социализацией часто проявляются и в образовательной среде.

"Интеграция возникает только тогда, когда человек способен свои способности и возможности соразмерить со способностями и возможностями других членов группы, общества, общины. Это жизнь, которая определяется принципом "надо", а не только "я хочу"", — подчеркнул эксперт.

Специалисты подтверждают, что сегодня конфликты между школьниками становятся более острыми из-за неумения находить компромиссы. Для исправления ситуации необходимо развивать у детей критическое мышление, позволяющее анализировать последствия своих поступков.

Завершая анализ, психолог отметил, что истинный успех возможен только при умении принимать решения не только в свою пользу, но и ради блага окружающих. Нередко именно атмосфера дома становится фундаментом, на котором выстраивается способность к будущим свершениям и здоровому взаимодействию с миром.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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