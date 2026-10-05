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Опечаленный мужчина
Опечаленный мужчина
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Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:00

Молодые россияне все чаще тянутся к антидепрессантам: быстрый эффект скрывает серьезную опасность

Рост востребованности психотропных препаратов среди молодежи может быть следствием неготовности нового поколения к реалиям взрослой жизни, считает психолог, ведущий эксперт Высшей школы экономики Алексей Захаров. Специалист проанализировал тенденцию в беседе с NewsInfo.

Ранее появились данные о том, что россияне стали значительно чаще приобретать антидепрессанты. С начала текущего года спрос на средства для коррекции эмоционального состояния увеличился на 25%, а суммарные затраты граждан на такие препараты превысили отметку в 16 миллиардов рублей. Аналитики рынка связывают данную динамику с общим увеличением числа обращений за психологической помощью.

При этом профессиональная терапия помогает избежать хронизации стресса и позволяет восстановить ментальное здоровье без радикальных мер.

Захаров подчеркнул, что психологи, не имеющие медицинского образования, не обладают правом назначать фармакологические препараты — это прерогатива психиатров и психотерапевтов. Однако сегодня на рынке активно развивается частная медицина, где специалисты зачастую ориентированы на удержание клиента, а не на его полное выздоровление. По мнению эксперта, частным врачам выгодно поддерживать пациента в состоянии медикаментозной зависимости, так как антидепрессанты вызывают привыкание.

"Мы имеем огромное количество молодых людей, студентов, которые сидят на антидепрессантах в системе привыкания. Они не готовы ко взрослой жизни. Эта неготовность к взрослой жизни приводит к состоянию, которое называется когнитивный диссонанс", — пояснил Захаров.

Эксперт отметил, что у современного поколения зачастую недостаточно развиты волевые функции и критическое мышление, что мешает им брать на себя ответственность. Столкнувшись с накопленной усталостью и агрессивными факторами внешней среды, молодые люди ищут помощи, но избегают государственных клиник из-за страха постановки на учет.

В частном секторе им оперативно предлагают таблетки, которые дают быстрый, но обманчивый эффект. Важно понимать, что в некоторых случаях депрессия может отступить без медикаментозного лечения при правильном подходе к диагностике.

Особую тревогу вызывает практика неформального обмена препаратами между сверстниками. Эксперт указал на опасность ситуации, когда таблетками делятся с друзьями, у которых нет клинического диагноза, а есть лишь временная подавленность или волнение. Такое бесконтрольное самолечение затрудняет диагностику заболеваний и может привести к необратимым последствиям для организма.

"Это синдром отмены так называемый. Самый простой вариант — раз и таблеточку. Дети не справляются", — предупредил специалист.

По словам эксперта, резкий отказ от препаратов или их неправильное применение провоцирует тяжелую абстиненцию и эмоциональные срывы. В подобных случаях бессонница идет рука об руку с тревожными расстройствами, усугубляя общее состояние пациента.

Захаров резюмировал, что погоня за легким решением психологических проблем через аптечные сети — это серьезный вызов для современного общества, требующий глубокого пересмотра системы воспитания и врачебной этики.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Анна Исакова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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