Что делает Пермь местом, куда хотят переехать молодые уральцы
Около 60% молодых жителей Свердловской области не исключают возможность переезда в Пермский край. Такие данные озвучил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на заседании штаба общественной поддержки.
Настроения в двух регионах
По словам главы региона, общественное мнение демонстрирует интересную тенденцию:
-
80% молодых пермяков намерены связать свою жизнь с родным краем (несколько лет назад этот показатель был меньше 50%);
-
среди свердловчан 60% допускают возможность построить карьеру и жизнь в Перми.
Почему Пермь становится привлекательной
Махонин подчеркнул, что в вопросах молодежной политики "мелочей не бывает". Региональные власти делают ставку на:
-
развитие комфортной городской среды и благоустройства — чтобы местные жители гордились своим краем, а приезжие задумывались о переезде;
-
создание ярких событий для каждого времени года.
Такая политика, по мнению властей, делает регион более привлекательным как для местной молодежи, так и для тех, кто задумывается о переезде.
