Что делает Пермь местом, куда хотят переехать молодые уральцы

сегодня в 14:11

Вместо моря — степь: как екатеринбуржцы оказались в Атырау

Самолёт Azur Air, летевший из Екатеринбурга в Анталью, экстренно сел в Атырау. На борту находились около 300 пассажиров, причина посадки не раскрыта.

сегодня в 13:16

Скорость и встречка убивают чаще всего: почему аварий становится больше

В августе 2025-го в ДТП на дорогах Свердловской области погибли 52 человека. Главные причины — превышение скорости и выезд на встречку.

сегодня в 12:48

Травмирует психику: аллея плюшевых медведей в деревне напугала соцсети

В селе Мезенское на деревьях появились подвешенные плюшевые медведи. Жители считают это забавным, но соцсети сравнивают аллею с фильмом ужасов.

06.09.2025 в 19:11

Из "оппозиционной столицы" в центр патриотизма: уральской столице дали новое призвание

Александр Коц заявил, что Екатеринбург больше не «оппозиционная столица». Что изменило репутацию города и как в этом сыграли роль уральцы?

06.09.2025 в 17:11

Подержанный авто как лотерея: как снизить риск проигрыша

В Свердловской области лидерами премиум-авто с пробегом стали Toyota и BMW, а среди массовых моделей — Ford, Hyundai и Kia. Какие машины берут чаще всего?

06.09.2025 в 16:11

Семь миллионов остались в карманах екатеринбуржцев: что удешевило проезд на Урале

С 1 сентября екатеринбуржцы сэкономили миллионы на транспорте, а школьники ездят бесплатно. Как работают новые меры и кто выиграл больше всего?

06.09.2025 в 14:59

Туризм, бизнес и дипломаты: как два города превращаются в "маленький Дели"

Россия и Индия открывают новые консульства в Екатеринбурге и Казани. Какие регионы они будут курировать и что изменится для россиян?

05.09.2025 в 18:17

Коронавирус не сдаётся: в Свердловской области фиксируют всплеск

В Свердловской области заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 20%. Фиксируются штаммы «Омикрона», но они не вызывают тяжёлого течения болезни.

