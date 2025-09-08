Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стела в Перми
Стела в Перми
© commons.wikimedia.org by Илья Трофимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:11

Что делает Пермь местом, куда хотят переехать молодые уральцы

Губернатор Махонин: 60% свердловской молодёжи допускают переезд в Пермский край

Около 60% молодых жителей Свердловской области не исключают возможность переезда в Пермский край. Такие данные озвучил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на заседании штаба общественной поддержки.

Настроения в двух регионах

По словам главы региона, общественное мнение демонстрирует интересную тенденцию:

  • 80% молодых пермяков намерены связать свою жизнь с родным краем (несколько лет назад этот показатель был меньше 50%);

  • среди свердловчан 60% допускают возможность построить карьеру и жизнь в Перми.

Почему Пермь становится привлекательной

Махонин подчеркнул, что в вопросах молодежной политики "мелочей не бывает". Региональные власти делают ставку на:

  • развитие комфортной городской среды и благоустройства — чтобы местные жители гордились своим краем, а приезжие задумывались о переезде;

  • создание ярких событий для каждого времени года.

Такая политика, по мнению властей, делает регион более привлекательным как для местной молодежи, так и для тех, кто задумывается о переезде.

