От армии до семьи: почему здоровье выпускников стало темой №1 в Кузнецке

В Кузнецке прозвучали данные, которые заставили чиновников и педагогов задуматься: у более половины юношей-выпускников стоит третья группа здоровья.

На совещании в городской администрации 15 сентября мэр Сергей Златогорский признался:

"Посмотрел, проанализировал и прослезился. Первую группу имеют меньше 10%".

Резкий контраст между школами

Глава города отметил, что показатели заметно отличаются от одной школы к другой: где-то ребята демонстрируют отличную физическую подготовку, а где-то ситуация критическая. Эти несоответствия вызвали вопросы о корректности самой оценки здоровья.

Златогорский потребовал тщательно проверить, как проводится медицинское обследование школьников и есть ли ошибки в классификации.

Вопрос о будущем

Мэр не скрывал эмоций:

"Если это правда, я не пойму, где там защитники Родины и будущие отцы, кого они родят?"

По его словам, нынешнее поколение юношей нуждается в более активных занятиях спортом. Без этого сложно говорить не только о здоровье будущих семей, но и о подготовке к службе в армии.

Что дальше?

Главный вывод из озвученной статистики — необходимо пересмотреть подход к здоровью подростков. Спорт, движение и системный контроль за физическим состоянием должны стать частью повседневной жизни школьников.