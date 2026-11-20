Обязательная квота в тридцать процентов сотрудников в возрасте до 30 лет поможет российским компаниям быстрее внедрять современные технологии и сохранять конкурентоспособность, отметил основатель сервиса удаленного контроля персонала Glaz Виктор Гор. В беседе с NewsInfo он прокомментировал законодательную инициативу о приоритетном трудоустройстве выпускников вузов и колледжей.

Ранее сообщалось, что представители фракции КПРФ подготовили законопроект, согласно которому выпускники образовательных учреждений в возрасте от 18 до 25 лет получат право на первоочередное устройство на работу через службу занятости. Мера может действовать в течение года с момента получения диплома. Также предлагается оказывать содействие студентам в поиске временной подработки.

Гор подчеркнул, что инициатива выглядит крайне своевременной, так как молодые кадры обладают уникальной способностью быстро усваивать информацию и привносить креативные взгляды в бизнес-процессы. По его словам, оптимальная структура коллектива должна включать баланс между энергичной молодежью, опытным средним звеном и мудростью предпенсионного поколения. Современные реалии показывают, что цифровые навыки становятся определяющим фактором успеха любой организации.

"Было бы круто, если бы треть вакансий во всех компаниях, государственных, социальных, коммерческих, любой направленности, любой сферы отдавалось молодежи от восемнадцати до тридцати лет. Это и обществу во благо и каждой компании в отдельности на пользу", — пояснил Гор.

Эксперт добавил, что молодежь сегодня является главным двигателем прогресса, хотя работодатели до сих пор часто относятся к ней скептически из-за отсутствия стажа. При этом зачастую компетенции кандидатов до 22 лет оказываются выше, чем у сорокалетних сотрудников в определенных технологических областях.

Однако введение жестких законодательных норм несет в себе риск того, что вчерашние студенты перестанут стремиться к развитию, рассчитывая на гарантированное место. Специалисты рынка подтверждают, что сегодня переход от учебы к работе требует серьезных усилий с обеих сторон.

"Как только мы это делаем в виде закона, те же выпускники могут расслабиться. Нас и так возьмут. Зачем набираться навыков, зачем набираться опыта, знаний, если нас и так возьмут? И вот тут есть опасность небольшая", — рассказал специалист.

По мнению основателя компании Glaz, систему стоит внедрять аккуратно — возможно, в качестве эксперимента или рекомендаций, предусмотрев четкую градацию должностей и зарплат в зависимости от реальных умений новичка. Он также развеял мифы о лени "зумеров", отметив, что у них просто изменились поведенческие привычки, под которые работодателям нужно подстраиваться.

Сейчас многие крупные предприятия самостоятельно разрабатывают стратегии привлечения студентов для борьбы с кадровым дефицитом. В условиях трансформации экономики востребованные специальности меняются динамично, и именно молодежь адаптируется к этим изменениям быстрее всех.

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