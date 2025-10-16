Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушки подростки
© https://www.freepik.com
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:26

СИЗО отменяется, но шоу продолжается: как депутат хочет встряхнуть трудных уральских подростков

Депутат Игорь Володин предложил проводить в школах уроки с участием следователей и полицейских

Депутат екатеринбургской гордумы Игорь Володин признал, что его прежняя идея — водить трудных подростков в следственные изоляторы в воспитательных целях — не получит поддержки у властей. Однако политик предложил альтернативу: приглашать в школы действующих следователей и полицейских, чтобы те проводили с учениками открытые уроки.

"Нужен более гуманный способ"

"Я [на заседании] один из примеров привел, как мы всячески пытались [в годы работы в уголовном розыске города] достучаться до молодежи. Мы получали согласия директоров школ, родителей, учителей, брали автобусы и привозили учеников в те же СИЗО. И после этого успеваемость у детей возрастала. Они пересматривали свое отношение к своему поведению. Но сейчас предложите такие способы, чтобы достучаться до нашей молодежи, руководство и города, и департамента образования навряд ли согласится. Нужен более гуманный способ. Значит, надо проводить уроки с участием действующих сотрудников, практиков", — объяснил Володин.

По его мнению, встречи школьников с представителями правоохранительных органов помогут подросткам лучше понимать, как устроена система правосудия и какие последствия несут их поступки.

Уроки, которые могут спасти жизнь

Кроме того, Игорь Володин предложил ввести в школах регулярные занятия по финансовой грамотности. Он подчеркнул, что подростков нужно учить не только экономить и обращаться с деньгами, но и справляться с кризисными ситуациями.

"Чтобы дети понимали: если возникли проблемы с деньгами или произошел дефолт, например, это не конец. Деньги можно еще заработать. Таким образом уроки помогут избежать будущих возможных суицидов", — отметил депутат.

По словам Володина, подобные инициативы помогут воспитать поколение, которое умеет сохранять спокойствие в сложных обстоятельствах и принимать ответственные решения.

"Только благодаря тому, что мы вовремя сможем наше поколение обучить, дадим им вот эти знания, у них появятся навыки, тогда они и пересмотрят свое отношение к жизни", — добавил Игорь Володин.

