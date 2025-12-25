Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:58

Карьеру хотят строить ещё со школы: в России предлагают создать молодёжные центры карьеры

Шапша предложил создать молодёжные центры карьеры в каждом регионе

Выстроить карьерную траекторию для школьника и студента ещё до выхода на рынок труда — идея, которую власти хотят перевести в единый стандарт для всей страны. Об этом сообщает ТАСС: председатель комиссии Госсовета по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил создать молодёжные центры карьеры в каждом регионе России в рамках нацпроекта "Кадры".

Зачем нужны молодёжные центры карьеры

Шапша отметил, что формированию более эффективной кадровой политики поможет постоянный мониторинг профориентации и "маршрутизации" обучающихся на всех уровнях образования. Речь идёт о системе, которая позволяет отслеживать, как школьники, студенты колледжей и вузов выбирают образовательные и профессиональные направления, и насколько эти выборы совпадают с реальными потребностями экономики.

"Формированию более эффективной кадровой политики способствовал бы мониторинг профориентации и маршрутизации обучающихся на всех уровнях образования, предлагаем его организовать", — сказал он на заседании Госсовета.

Липецкая область как пример "от школы до трудоустройства"

В качестве практического образца Шапша привёл Липецкую область, где, по его словам, создан первый в стране молодёжный центр карьеры, сопровождающий молодёжь "от школы до трудоустройства". Он назвал этот подход комплексным и подчеркнул, что именно такие центры могут стать точкой объединения профориентации, обучения и выхода на работу.

"Примером комплексного подхода является Липецкая область, создавшая первый в стране молодежный центр карьеры, сопровождающий молодежь от школы до трудоустройства", — отметил глава комиссии.

В итоге он предложил масштабировать эту модель и закрепить её развитие через национальный проект "Кадры", создавая подобные структуры в каждом субъекте РФ.

Связь с модернизацией "Работы России" и эффект для рынка труда

Шапша также обратил внимание на результаты модернизации кадровых центров "Работы России". По его данным, обновление этой сети позволило сократить время трудоустройства примерно на 40%. Он привёл примеры регионов, где центры уже заметно влияют на рынок труда и помогают закрывать запросы предприятий.

Так, по словам губернатора, в Пермском крае кадровые центры закрывают до трети потребности реального сектора. А в Красноярском крае цифровой сервис кадров для оборонно-промышленного комплекса с начала года помог трудоустроить более 5,5 тыс. человек.

Какую задачу решает инициатива

Предложение Шапши фактически направлено на создание единой системы сопровождения молодых людей — от первых представлений о профессии до трудоустройства. Включение идеи в рамки нацпроекта означает, что инициаторы рассчитывают на федеральную поддержку, типовые стандарты и устойчивое финансирование.

Также РСПП выдвинул инициативу по смягчению требований к опыту работы для молодых специалистов в ряде профессий.

