Секретный вред молодой картошки: что скрывает тонкая кожура — предупреждение от нутрициолога

Картофель традиционно занимает особое место в рационе россиян, особенно молодая картошка, которую многие привыкли готовить "в мундире". Такой способ кажется полезным, ведь кожура сохраняет витамины. Однако нутрициолог Вероника Гусакова объяснила, почему безопаснее есть молодые клубни всё же без шкурки.

Нитраты и их влияние

Молодая картошка может содержать повышенное количество нитратов. Наибольшая их концентрация находится именно в кожуре. С течением времени уровень нитратов постепенно снижается, при этом содержание витаминов внутри клубня остаётся практически неизменным. Это значит, что, отказавшись от кожуры в самом начале сезона, можно защитить организм от лишней химической нагрузки.

"Содержание нитратов в молодом картофеле зачастую превышает норму, и основная концентрация находится в шкурке. Количество нитратов снижается в процессе хранения, при этом содержание витаминов практически не меняется", — пояснила Гусакова.

Опасность зелёной кожуры

Отдельного внимания заслуживает картофель, кожура которого приобрела зеленоватый оттенок. Такой цвет — признак накопления соланина. Это природный токсин, который сам овощ использует как защиту от вредителей и болезней. Для человека же соланин может оказаться серьёзной угрозой. Он вызывает отравление, сопровождающееся тошнотой, рвотой и диареей.

Чтобы избежать неприятных последствий, зелёные участки кожуры необходимо срезать. Если клубень позеленел полностью, его лучше не употреблять вовсе.

Польза картофеля с кожурой

При всех рисках кожура картофеля всё же обладает ценными свойствами. В ней содержатся пищевые волокна, витамины, минералы и антиоксиданты. Поэтому варёный картофель в мундире действительно полезнее привычного пюре. Но важное условие — овощи нужно тщательно очищать от земли и внимательно проверять их качество.

Сочетание картофеля с мясом

Популярное у россиян сочетание картофеля и мясных блюд также вызывает вопросы у специалистов. Такая комбинация тяжела для пищеварения: белки и крахмал усваиваются разными способами и нагружают желудок. Поэтому врачи советуют есть картофель отдельно или сочетать его с овощами и зеленью, а мясо подавать с лёгкими гарнирами.

Молодой картофель можно и нужно включать в рацион, но с умом. Чтобы избежать риска отравления и снизить количество нитратов, лучше очищать клубни от кожуры, особенно в начале сезона. В то же время картофель в мундире, если он зрелый и качественный, действительно богат клетчаткой и витаминами. Всё зависит от внимательности при выборе и способа приготовления.

Три интересных факта