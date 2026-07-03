Инфаркт больше не ждет старости: у молодых нашли тревожную комбинацию факторов

Сердечно-сосудистые заболевания в России стремительно молодеют, а случаи инфарктов и инсультов у пациентов в возрасте 30-35 лет перестали быть редкостью. Кардиолог, кандидат медицинских наук Софья Советова в беседе с NewsInfo перечислила главные факторы, которые повышают риск сосудистых катастроф у молодых людей.

Ранее представители Госдумы напомнили россиянам о возможности пройти диспансеризацию в оплачиваемый выходной день. Эксперты подчеркивают, что такая ранняя диагностика особенно важна для тех, кто не имеет выраженных жалоб.

Растет опасный тренд, при котором инфаркт настигает людей в самом расцвете сил. По словам кардиолога, классический портрет пациента с ранним поражением сосудов включает несколько ключевых характеристик. Специалист отмечает, что наследственный фактор играет важную роль, но не менее опасны повседневные привычки и образ жизни.

"Наследственность, ожирение. Когда есть лишняя масса тела, это сразу огромный фактор риска. Курение многократно повышает риски, малоподвижный образ жизни. Питание вносит свой фактор. Если повышен холестерин на фоне наследственной предрасположенности, это серьезно влияет", — пояснила Советова.

При этом регулярное игнорирование двигательной активности часто становится триггером для проблем с самочувствием, поэтому важно понимать, чем опасен сидячий образ жизни для сердца. Врач подчеркнула, что молодым людям не стоит списывать недомогания на возраст, так как обмен веществ может быть нарушен задолго до появления явных симптомов. В медицине уже накоплены данные, объясняющие, почему болезни сердца стали чаще встречаться у молодых.

"По факту человек, который курит, ведет сидячий образ жизни и имеет лишний вес — вот контингент, кто может получить инфаркт. Даже если давление не повышается, можно спокойно получить инфаркт. Давление может вообще не повышаться, но при этом нарушен обмен веществ будет. Курение — первый звоночек", — отметила врач.

Многие пациенты игнорируют сигналы организма, не обращая внимания на цифры на приборе для измерения давления, хотя скрытые процессы могут спровоцировать опасный сбой. Врачи напоминают: у молодых людей сердечно-сосудистые проблемы часто развиваются остро, без классических предвестников, поэтому базовый контроль состояния здоровья остается единственным инструментом профилактики.

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Проверено экспертом: Врач-терапевт Алексей Поляков, Врач-терапевт Марина Егорова