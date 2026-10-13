Инсульт может настигнуть задолго до старости: опасные изменения начинаются задолго до первых симптомов

Инсульты и инфаркты в молодом возрасте не стали встречаться чаще, однако значительно выросла эффективность их медицинского выявления, рассказала врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Софья Советова. Специалист проанализировала основные причины сердечно-сосудистых патологий у пациентов до 40 лет специально для NewsInfo.Ru.

Ранее о причинах негативной динамики в области сосудистых нарушений высказывались и другие специалисты. В частности, заместитель исполнительного директора Института биофизики будущего МФТИ Александр Мелерзанов заявлял Науке Mail, что тенденция к росту выявляемости нарушений мозгового кровообращения затронула и Россию.

По мнению Советовой, факторы риска для инсультов и инфарктов идентичны, так как оба состояния относятся к общим сердечно-сосудистым заболеваниям. Основными триггерами остаются нездоровый рацион, гиподинамия, избыточная масса тела, а также игнорирование регулярных медицинских осмотров. Важную роль играет отсутствие контроля за показателями глюкозы и холестерина, которые легко отследить в рамках диспансеризации. При этом специалист подчеркивает, что ответственность за профилактику во многом лежит на самом человеке.

"Начиная с 30 лет, необходимо сдавать липидный профиль и контролировать уровень глюкозы в крови. Это задача врачей. А вот всё остальное — питание, образ жизни, физическая активность, диета, нормальный вес, полноценный сон, отказ от курения и алкоголя — зона ответственности самого человека", — отметила она.

Часто болезни сердца выявляются именно благодаря доступности обследований. Своевременная профилактика инсульта помогает избежать инвалидизации в молодом возрасте. При этом вредные привычки остаются серьезным отягощающим фактором. Например, курение провоцирует преждевременное изнашивание сосудистой стенки.

Советова также опровергла мнение о том, что раньше люди болели меньше из-за иного образа жизни. По ее словам, нынешняя статистика — это результат прогресса в диагностике, а не реального увеличения числа случаев. Раньше пациенты реже обращались за квалифицированной помощью, оставаясь дома без должного лечения.

"Сейчас диагностика улучшилась: мы можем выявлять инсульты и инфаркты, а медицинская помощь стала доступнее. Раньше люди часто оставались дома и к врачам не обращались. Самих случаев не стало больше — просто мы знаем о них больше", — пояснила врач.

Специалисты напоминают, что для поддержания тонуса организма критически важна польза плавания или других видов умеренной физической нагрузки. Также доказано, что регулярные продукты для сосудов в рационе способны значительно улучшить показатели крови уже через несколько недель соблюдения диеты.

Читайте также