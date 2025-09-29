Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://www.mos.ru/news by Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:18

Не только код и реклама: куда на самом деле уходит молодая энергия в бизнесе

Авито: молодые предприниматели выбирают IT-сервисы, веб-дизайн и маркетинг

Какие направления сегодня выбирает новое поколение бизнесменов? Согласно исследованию, проведённому в рамках Школы предпринимательства от "Авито" на Слёте Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде, лидерами оказались IT-сервисы, веб-дизайн, маркетинг и SMM.

Цифровой прорыв

"Наибольший рост пришелся на диджитальные направления: ИТ-услуги, веб-дизайн, маркетинг и SMM. Даже на Слете фестиваля молодежи было несколько проектов, связанных с применением ИИ. Например, один из участников предложил разработать браслеты, которые будут анализировать состояние больного и выдавать рекомендации медикам. Другой студент рассказал про разработку софта, который помогает использовать фотосъемку с дронов при проектировании зданий", — отметил GR-директор "Авито Услуг" Константин Агула.

Таким образом, технологии становятся ключевым инструментом для старта бизнеса, а использование искусственного интеллекта уже перестало быть редкостью среди молодых предпринимателей.

Не только IT

Однако цифровая сфера — не единственное направление, куда устремляется энергия молодых бизнесменов. Исследование показало, что все больший интерес вызывает строительство и ремонт. За последний год число объявлений в категориях фасадных, фундаментных и штукатурных работ от предпринимателей младше 35 лет выросло в четыре раза.

Молодые специалисты УрФО не ограничиваются только интернет-проектами: они пробуют силы как в высокотехнологичных областях, так и в традиционных, но всегда востребованных нишах.

