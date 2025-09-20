Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:25

Ему всего 17, но он работает с телескопом Джеймса Уэбба — как школьник ворвался в большую науку

Чешский школьник Ян Герциг готовит программу наблюдений для телескопа Джеймса Уэбба

В 17 лет он ещё не закончил школу, но уже стал заметной фигурой в чешском научном сообществе. Ян Герциг сотрудничает с Академией наук, пишет статьи и вдохновляет сверстников своим примером. Его подход прост: наука не принадлежит только взрослым профессорам, она доступна каждому, кто готов открыть для себя этот мир.

От детских мечтаний до науки о Вселенной

Будущие профессии для Яна менялись: он представлял себя мусорщиком, пилотом, историком. Всё изменилось, когда ему исполнилось одиннадцать. В год празднования 50-летия высадки на Луну он увидел интервью астронавта Эндрю Фойстела и окончательно влюбился в астрономию. Позже пандемия дала ему возможность полностью посвятить себя книгам и научной литературе. Так появился прочный фундамент для будущих исследований.

Первые шаги и признание

Знания Ян начал проверять на олимпиадах, где регулярно занимал призовые места. Уже в 13 лет он публиковал статьи для Чешского астрономического общества, а вскоре был приглашён на стажировку в Астрономический институт в Ондржеёве. Там он впервые попробовал работать с настоящими данными, а в старших классах решил посвятить дипломную работу астрофизике — в частности, изучению экзопланет.

Экзопланеты и поиск жизни

Тема показалась Яну идеальной: она объединяет и научные задачи, и философские вопросы о месте человечества во Вселенной. По его словам, вероятность существования другой жизни высока, хотя речь, скорее всего, идёт не о развитых цивилизациях, а о простейших формах. Сейчас он готовит научную публикацию вместе с руководителем и планирует предложить программу наблюдений для телескопа Джеймса Уэбба.

Наука среди школьных занятий

Победы на национальных олимпиадах по физике открыли ему дорогу на международные соревнования. Чтобы совмещать исследования и обучение, Ян получил индивидуальный учебный план. Это позволило ему работать в лаборатории и параллельно учиться. По его словам, впереди целый год работы над исследованием.

Сила инициативы и поддержка сверстников

Несколько лет назад Ян вместе с другом создал проект "Зваж веды!". Идея проста — показать школьникам, что наука может быть вдохновляющей и увлекательной. Подростки делятся историями успеха и тем самым мотивируют друг друга. Такой подход разрушает стереотипы о "поколении снежинок" и даёт ребятам уверенность в собственных силах.

Сравнение: школа и независимая наука

Формат Возможности Ограничения
Школьные занятия Базовые знания, подготовка к экзаменам Нехватка практики, устаревшие подходы
Научные проекты Работа с учёными, исследования на современном оборудовании Требуют много времени и самоорганизации

Советы шаг за шагом

  1. Найти тему, которая действительно увлекает.

  2. Искать наставников и обращаться к специалистам.

  3. Участвовать в олимпиадах и конкурсах.

  4. Читать научную литературу и следить за новостями из области.

  5. Не бояться собственных идей и пробовать их реализовывать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать конкурсы → упущенные шансы → участие в олимпиадах открывает новые двери.

  • Работать в одиночку → быстрый выгорание → сотрудничество с наставниками и сверстниками.

  • Считать себя "слишком молодым" → заниженная самооценка → раннее включение в науку укрепляет уверенность.

А что если…

Представим, что Ян выбрал бы историю, а не астрономию. Его талант к анализу и страсть к знаниям, вероятно, сделали бы его успешным исследователем прошлого. Но именно космос дал ему шанс соединить личный интерес с возможностью прикоснуться к глобальным вопросам.

Плюсы и минусы раннего старта

Плюсы Минусы
Быстрое развитие в профессии Постоянный стресс и высокая конкуренция
Ранние публикации и признание Ограничение свободного времени
Возможность влиять на сверстников Трудности совмещения с учёбой

FAQ

Как выбрать направление в науке школьнику?
Лучше попробовать себя в олимпиадах, читать литературу по разным темам и прислушиваться к собственному интересу.

Сколько стоит заниматься астрономией в Чехии?
Основные кружки и олимпиады бесплатны, а доступ к телескопам и стажировкам часто предоставляется через гранты.

Что лучше: учёба в школе или проекты в институтах?
Оба направления важны. Школа даёт базу, а институты — практику и опыт настоящих исследований.

Мифы и правда

  • Миф: научные исследования доступны только взрослым с дипломами.

  • Правда: школьники могут участвовать в реальных проектах и публиковать статьи.

  • Миф: экзопланеты изучают только в США и Европе.

  • Правда: исследования ведутся по всему миру, в том числе в Чехии.

  • Миф: учёба мешает увлечениям.

  • Правда: при грамотном планировании всё можно совмещать.

Три факта

• Экзопланеты открывают ежемесячно: сейчас их известно более 6000.
• Телескоп Джеймса Уэбба способен анализировать атмосферу далёких миров.
• В Чехии активно развиваются студенческие научные проекты при Академии наук.

Исторический контекст

  • 1969 — первая высадка на Луну.

  • 1995 — открытие первой подтверждённой экзопланеты.

  • 2022 — запуск телескопа Джеймса Уэбба, нового инструмента для изучения Вселенной.

