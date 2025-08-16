Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Как распознать энергетического вампира
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:14

Молодая кровь и костный мозг: как повернуть время вспять для вашей кожи

Немецкие ученые: молодая кровь и костный мозг оживляют стареющую кожу

Немецкие ученые, проводя исследования в подразделении R&D компании Beiersdorf AG, специализирующейся на уходе за кожей, сделали интересное открытие, которое может открыть новые перспективы в борьбе со старением. Они обнаружили, что сочетание молодой крови и клеток костного мозга способно обратить возрастные изменения кожи — по крайней мере, в лабораторных условиях. Результаты этого многообещающего исследования были опубликованы в научном журнале Aging.

Идея омолаживающей силы крови не нова. Она берет свои корни в древности и обросла множеством легенд, начиная от историй о вампирах и заканчивая легендами о графине Елизавете Батори, известной своими попытками сохранить молодость. Наука же подошла к этому вопросу с другой стороны, вдохновившись результатами экспериментов, где старые мыши омолаживались при совместном кровообращении с молодыми.

"Орган на чипе”: модель человеческой кожи и костного мозга

Для проверки эффекта на человеческих моделях, исследователи создали систему "орган на чипе", состоящую из двух мини-органов: полнослойной модели кожи и модели костного мозга, содержащей стволовые клетки, из которых образуются клетки крови. В эту систему вводили сыворотку молодых (до 30 лет) и пожилых (старше 60 лет) доноров, чтобы оценить влияние различных факторов на старение кожи.

Результаты проведенных экспериментов показали, что молодая сыворотка сама по себе не оказывала омолаживающего эффекта на кожу. Однако, эффект омоложения возникал только при одновременном присутствии костного мозга. Молодая сыворотка, взаимодействуя с клетками костного мозга, изменяла их, заставляя выделять белки, которые в свою очередь снижали биологический возраст кожи, стимулировали деление клеток и улучшали работу митохондрий, которые являются энергетическими станциями клетки.

Протеомный анализ: выявление омолаживающих белков

С помощью протеомного анализа ученым удалось выявить 55 белков, связанных с процессами старения, которые костный мозг выделял в ответ на воздействие молодой сыворотки. Семь из этих белков показали особенно сильный омолаживающий эффект на клетках кожи пожилых людей: они ускоряли деление клеток, повышали выработку коллагена, улучшали состояние митохондрий и увеличивали регенеративную гибкость клеток.

Ученые отмечают, что полученные результаты открывают перспективу для создания нового класса антивозрастных средств, основанных на использовании белков, которые молодые клетки костного мозга выделяют в ответ на сигналы организма. Эти молекулы могут стать основой для кремов, инъекций или даже персонализированных методик восстановления стареющих тканей с использованием собственного костного мозга.

Хотя исследование было проведено на мышах, результаты впечатляют и открывают широкие перспективы для дальнейших исследований и разработок в области борьбы со старением кожи.

Интересные факты о старении:

  • Процесс старения у людей начинается уже в возрасте около 20 лет.
  • Средняя продолжительность жизни человека в мире увеличилась за последние десятилетия.
  • Существует множество теорий старения, объясняющих этот процесс.
  • Стволовые клетки могут играть важную роль в борьбе со старением.

Открытие немецких ученых открывает новые возможности для борьбы со старением кожи. Комбинация молодой крови и клеток костного мозга продемонстрировала впечатляющие результаты в лабораторных условиях, стимулируя надежду на создание новых эффективных антивозрастных средств и методов.

