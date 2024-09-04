Пол Уотсон останется под стражей в Гренландии до 2 октяября

Канадский капитан Пол Уотсон, один из инициаторов создания природоохранных организаций Greenpeace* (признана в РФ нежелательной) и Sea Shepherd, был задержан в Гренландии и останется под стражей до 2 октября, как сообщила его собственная организация Captain Paul Watson Foundation.
Ранее стало известно, что японские власти направили в министерство юстиции Дании запрос на экстрадицию Уотсона. Представитель датской федеральной полиции подтвердил, что задержание связано с его протестными действиями против китобойного промысла. В середине августа суд в столице Гренландии, Нууке, постановил, что Уотсон будет находиться под арестом до 5 сентября в ожидании решения по вопросу его экстрадиции в Японию.
Организация Captain Paul Watson Foundation сообщила в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), что судья постановил продлить содержание Уотсона под стражей до следующего судебного заседания, назначенного на 2 октября. Защита намерена обжаловать это решение.
В 1977 году Уотсон был исключен из Greenpeace* из-за разногласий по поводу политики ненасилия, принятой организацией. После этого он основал Общество охраны морской фауны, известное как Sea Shepherd. Однако в конце 2022 года его исключили из совета директоров этой организации, поскольку он обвинял её в отходе от независимой позиции в пользу сотрудничества с правительственными структурами. В ответ на это Уотсон основал новую организацию под названием Captain Paul Watson Foundation.
*Организация, признанная нежелательной в России.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Фото: commons. wikimedia.orgAlex Carvalho from Rio de Janeiro, Brasil(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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