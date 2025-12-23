Новогодняя ель превращается в троянского коня: вместе с праздником в квартиры заползают клещи

Необычная угроза появилась в российских квартирах в разгар новогодних праздников — вместе с живыми елями в дома проникают клещи. Активность паразитов связана с аномально тёплой зимой, из-за которой они раньше обычного выходят из состояния покоя. Как сообщает телеграм-канал "База", в центральных регионах России при нулевых и плюсовых температурах зафиксирована фаза активности хвойных клещей, которых заносят в жильё с деревьями, купленными на ёлочных базарах.

Почему клещи активизировались зимой

Отсутствие устойчивых морозов нарушило привычный цикл жизни паразитов. Вместо глубокой зимней спячки клещи впадают лишь в кратковременную диапаузу, которая легко прерывается при очередном потеплении. В такие периоды насекомые выходят из-под снега и мха и начинают паразитировать на хвойных деревьях.

Наиболее уязвимыми оказываются ели, которые затем срубают и перевозят в города. Случаи появления "ёлочных" клещей уже зафиксированы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В естественной среде паразиты остаются малоподвижными, однако после попадания в тёплое помещение ситуация меняется.

Чем опасны "ёлочные" клещи

В прогретых квартирах клещи быстро "оттаивают" и начинают расползаться по помещению, кусая человека. Укус такого паразита может привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом.

Дополнительную сложность создаёт то, что опасных клещей часто путают с безобидными короедами. Паразиты имеют схожий коричневый цвет, из-за чего их присутствие не всегда сразу вызывает настороженность. Чаще всего клещи скрываются в трещинах ствола ели и между иголками, оставаясь незаметными до момента активности.

Как снизить риск заражения

Специалисты рекомендуют проверять живую ель перед тем, как заносить её в квартиру. Для этого дерево следует оставить "отогреваться" в изолированном месте — например, на балконе — на срок от 12 до 24 часов. Это позволяет выявить возможное наличие паразитов до их распространения по жилому пространству.

Дополнительно советуют интенсивно стряхнуть ель на улице перед установкой. Такая мера помогает избавиться от части насекомых, которые могут находиться на поверхности ствола и ветвей.