Подготовка торта
Подготовка торта
© flickr. com by Serge Melki from Indianapolis, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:05

Невеста на столе: торт, перед которым не устоит даже самый привередливый гость

Как приготовить торт из 12 коржей с йогуртовым кремом

Представьте себе торт, который не просто десерт, а настоящее произведение искусства. Он сочетает в себе нежность бисквитных коржей, лёгкость йогуртового крема и изящное украшение из ручной работы. Речь идет о торте "Невеста" — идеальном угощении для свадьбы, юбилея или любого торжества, где хочется создать атмосферу романтики и волшебства. Его воздушность и изысканный вид никого не оставят равнодушным, став главным украшением праздничного стола.

Секрет его неповторимого вкуса кроется в продуманном сочетании компонентов и особой технике приготовления. Несмотря на кажущуюся сложность, особенно из-за двенадцати тончайших коржей, процесс выпекания отнимает не так много времени. А результат превосходит все ожидания: каждый ломтик тает во рту, оставляя после себя незабываемое сладкое послевкусие.

Что понадобится для кулинарного шедевра

Для теста необходимо подготовить:

  • Яйца — 2 штуки.
  • Пшеничная мука — 4 стакана (обязательно просеянная).
  • Сахар — 1 стакан.
  • Мёд — 2 столовые ложки.
  • Маргарин или сливочное масло — 100 граммов (размягчённое).
  • Сода — 2 чайные ложки (с горкой).

Для крема подготовьте:

  • Сметана (желательно высокой жирности) — 400 граммов.
  • Сахарная пудра — 0,5 стакана.
  • Йогурт (классический белый или фруктовый) — 500 граммов.
  • Варенье (любое, для сладости и аромата) — 2 столовые ложки.

Для глазури и украшения:

  • Горький шоколад — 50 граммов.
  • Сливочное масло — 20 граммов.
  • Мастика (белая, жёлтая, зелёная) — около 50 граммов.
  • Яичные белки — 2 штуки.
  • Сахарная пудра — 0,5 стакана (для белков).

Пошаговая инструкция: от теста до украшения

Подготовка и выпечка коржей

Достаньте маргарин из холодильника заранее, чтобы он стал мягким. Духовку включите для разогрева до 160-170 градусов. Муку просейте — это насытит её кислородом и сделает коржи более воздушными. В глубокой миске смешайте все ингредиенты для теста, кроме муки и соды. Поместите миску на водяную баню и, постоянно помешивая, нагревайте массу до однородности.

Затем добавьте соду, погашенную уксусом или лимонной кислотой. Продолжайте мешать, пока смесь не начнёт пузыриться. Снимите миску с бани, введите просеянную муку и замесите упругое тесто. Дайте ему немного остыть, после чего разделите на 12 равных частей.

Каждую часть тонко раскатайте в корж. Чтобы края были идеально ровными, используйте тарелку подходящего диаметра как шаблон. Обрезки не выбрасывайте — из них later мы испечём дополнительные детали. Выпекайте коржи на пергаменте по 3-5 минут каждый. Они готовятся очень быстро, поэтому лучше использовать несколько противней одновременно.

Сборка и крем

Для крема смешайте йогурт с вареньем в одной ёмкости, а сметану взбейте с сахарной пудрой — в другой. Начинайте собирать торт: первый корж смажьте йогуртовой смесью, второй — сметанным кремом, и так чередуйте до самого верха. Сверху разместите маленькие лепёшки из обрезков теста и обильно полейте их йогуртом. Это создаст дополнительный уровень влаги и сладости. Готовый торт уберите в холодильник для пропитки.

Финальный аккорд: украшение

Самое творческое занятие — создание цветов из мастики. Из жёлтой массы скатайте небольшие шарики-серединки, слегка приплюсните их и наденьте на смоченные зубочистки для просушки. Белую мастику раскатайте в очень тонкий пласт и вырежьте формочкой лепестки. Точно так же сделайте зелёные листики. Собирайте цветы, насаживая лепестки и листья на зубочистки с серединкой, аккуратно формируя бутоны.

Пока цветы застывают, приготовьте глазурь: растопите на водяной бане шоколад со сливочным маслом до гладкости. Полейте глазурью верх торта и разровняйте её. Для оформления боков взбейте белки с сахарной пудрой в устойчивую пену (посуда и венчики должны быть идеально чистыми и сухими). Используя кондитерский мешок, нанесите белки на бока торта и наметьте места для будущих цветов. Осталось только аккуратно воткнуть готовые украшения из мастики.

Интересный факт: традиция многоярусных свадебных тортов пришла из Англии викторианской эпохи. Считалось, что чем выше торт, тем статуснее и богаче семья. А вот обычай кормить друг друга первым кусочком символизирует взаимное доверие и готовность супругов заботиться друг о друге.

Такой торт, безусловно, требует времени и усилий, но результат того стоит. Вы получите не просто десерт, а центр всеобщего восхищения и вкуса, который запомнится всем гостям надолго.

