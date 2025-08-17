Йогурт вместо масла: почему этот торт полезнее обычных десертов

Вы хотите удивить гостей на своем празднике? Йогуртовый торт Невеста с цветами — это не просто десерт, а настоящее произведение искусства! Он сочетает в себе легкость и вкус, создавая атмосферу нежности и радости. Давайте разберемся, как его приготовить.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт.

Пшеничная мука — 4 стакана

Сахар — 1 стакан

Мёд — 2 ст. ложки

Маргарин (или сливочное масло) — 100 г

Сода — 2 ч. ложки

Сметана — 400 г

Сахарная пудра — 0,5 стакана

Йогурт — 500 г

Варенье — 2 ст. ложки

Горький шоколад — 50 г

Сливочное масло — 20 г

Мастика — 50 г

Яичные белки — 2 шт.

Сахарная пудра — 0,5 стакана

Пошаговое приготовление

Достаньте маргарин из холодильника, чтобы он стал комнатной температуры. Если хотите, замените его сливочным маслом. Просейте муку для лучшей текстуры коржей.

Разогрейте духовку. Установите температуру на 160-170 градусов.

Смешайте ингредиенты. В глубокой миске объедините все компоненты, кроме муки и соды.

Нагревание на водяной бане. Поставьте миску на водяную баню и перемешивайте до однородности. Добавьте соду, гашеную уксусом.

Замесите тесто. Снимите с бани, добавьте просеянную муку и замесите тесто. Разделите его на 12 частей.

Раскатайте и выпекайте. Тонко раскатайте каждую часть в круглый корж и выпекайте по 3-5 минут до золотистой корочки. Смешайте йогурт с вареньем. В другой миске соедините сметану с сахарной пудрой. Соберите торт. Чередуйте коржи, смазывая их кремом, и отправьте в холодильник для пропитывания.

Приготовьте мастику. Используйте белую, желтую и зеленую мастику для создания цветочков. Скатайте шарики для серединок и вырежьте лепестки. Приготовьте глазурь. На водяной бане растопите шоколад с маслом и залейте торт. Оформите торт. Взбейте белки с сахарной пудрой и украсьте торт цветочками.