Всего 32 калории на порцию: соус, который стоит добавить в рацион
Часто именно соус решает, будет ли салат лёгким и полезным ужином или превратится в "калорийную ловушку". Эксперты назвали лучшую заправку для тех, кто хочет снизить вес — и это вовсе не винегрет.
Что рекомендуют специалисты
По данным EatingWell, заправка № 1 для похудения — сливочная смесь на основе йогурта, авокадо и свежей зелени (кинзы или петрушки).
Ингредиенты можно комбинировать на свой вкус, добавляя:
-
сок лимона или лайма,
-
специи,
-
перец,
-
щепотку соли.
Почему это работает
Главное преимущество йогуртовых заправок — низкая калорийность при высоком содержании белка.
-
В 2 ст. л. такого соуса всего ~32 ккал и 2 г белка.
-
Для сравнения: популярные сливочные соусы ("Цезарь", ранч) содержат от 90 до 240 ккал в порции.
Белок дольше сохраняет чувство сытости и помогает удерживать калорийный дефицит, а значит — эффективнее снижать вес.
Полезные жиры и пробиотики
Диетолог Эйвери Зенкер подчёркивает: в отличие от насыщенных жиров из магазинных соусов, мононенасыщенные жиры авокадо ускоряют обмен веществ и поддерживают здоровье сердца.
Плюс заправка из йогурта становится источником пробиотиков, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника.
Итог
Заменив майонез или покупные соусы на лёгкую йогуртово-авокадовую заправку, можно не только сократить калории, но и сделать салат источником белка, полезных жиров и пробиотиков.
