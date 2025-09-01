Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лёгкий салат с сыром фета и огурцом
Лёгкий салат с сыром фета и огурцом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:17

Всего 32 калории на порцию: соус, который стоит добавить в рацион

Эксперты назвали соус на основе йогурта и авокадо самым полезным для салатов при похудении

Часто именно соус решает, будет ли салат лёгким и полезным ужином или превратится в "калорийную ловушку". Эксперты назвали лучшую заправку для тех, кто хочет снизить вес — и это вовсе не винегрет.

Что рекомендуют специалисты

По данным EatingWell, заправка № 1 для похудения — сливочная смесь на основе йогурта, авокадо и свежей зелени (кинзы или петрушки).

Ингредиенты можно комбинировать на свой вкус, добавляя:

  • сок лимона или лайма,

  • специи,

  • перец,

  • щепотку соли.

Почему это работает

Главное преимущество йогуртовых заправок — низкая калорийность при высоком содержании белка.

  • В 2 ст. л. такого соуса всего ~32 ккал и 2 г белка.

  • Для сравнения: популярные сливочные соусы ("Цезарь", ранч) содержат от 90 до 240 ккал в порции.

Белок дольше сохраняет чувство сытости и помогает удерживать калорийный дефицит, а значит — эффективнее снижать вес.

Полезные жиры и пробиотики

Диетолог Эйвери Зенкер подчёркивает: в отличие от насыщенных жиров из магазинных соусов, мононенасыщенные жиры авокадо ускоряют обмен веществ и поддерживают здоровье сердца.

Плюс заправка из йогурта становится источником пробиотиков, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

Итог

Заменив майонез или покупные соусы на лёгкую йогуртово-авокадовую заправку, можно не только сократить калории, но и сделать салат источником белка, полезных жиров и пробиотиков.

