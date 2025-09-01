Всего 32 калории на порцию: соус, который стоит добавить в рацион

Часто именно соус решает, будет ли салат лёгким и полезным ужином или превратится в "калорийную ловушку". Эксперты назвали лучшую заправку для тех, кто хочет снизить вес — и это вовсе не винегрет.

Что рекомендуют специалисты

По данным EatingWell, заправка № 1 для похудения — сливочная смесь на основе йогурта, авокадо и свежей зелени (кинзы или петрушки).

Ингредиенты можно комбинировать на свой вкус, добавляя:

сок лимона или лайма,

специи,

перец,

щепотку соли.

Почему это работает

Главное преимущество йогуртовых заправок — низкая калорийность при высоком содержании белка.

В 2 ст. л. такого соуса всего ~32 ккал и 2 г белка.

Для сравнения: популярные сливочные соусы ("Цезарь", ранч) содержат от 90 до 240 ккал в порции.

Белок дольше сохраняет чувство сытости и помогает удерживать калорийный дефицит, а значит — эффективнее снижать вес.

Полезные жиры и пробиотики

Диетолог Эйвери Зенкер подчёркивает: в отличие от насыщенных жиров из магазинных соусов, мононенасыщенные жиры авокадо ускоряют обмен веществ и поддерживают здоровье сердца.

Плюс заправка из йогурта становится источником пробиотиков, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

Итог

Заменив майонез или покупные соусы на лёгкую йогуртово-авокадовую заправку, можно не только сократить калории, но и сделать салат источником белка, полезных жиров и пробиотиков.