Обещал крепкие кости, а дал только бактерии: что реально даёт йогурт организму

Йогурт традиционно считают продуктом, полезным для здоровья. Он богат белком, кальцием, витаминами группы B и пробиотиками, которые поддерживают работу кишечника и иммунную систему. Но может ли регулярное употребление йогурта действительно укреплять кости и снижать риск переломов? Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, показывает, что всё не так однозначно.

Почему йогурт считают полезным

Йогурт производят путём ферментации молока двумя видами бактерий — Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. Эти микроорганизмы расщепляют лактозу и делают продукт более лёгким для усвоения. Благодаря процессу ферментации в йогурте повышается содержание ионизированных минералов, которые усваиваются лучше, чем из обычного молока.

В составе йогурта присутствуют:

витамины B2, B12 и K;

минералы: кальций, фосфор, магний, цинк и селен;

белок высокого качества, который участвует в восстановлении тканей.

Эти вещества действительно играют важную роль в поддержании здоровья костей, мышц и нервной системы. Однако сам по себе йогурт не является гарантией защиты от остеопороза.

Что показало новое исследование

Учёные проанализировали данные 12 наблюдательных исследований с участием взрослых людей — как здоровых, так и страдающих остеопорозом. Они оценивали минеральную плотность костной ткани, риск переломов и общие показатели здоровья.

Результаты оказались неожиданными:

только 2 исследования показали незначительное улучшение плотности костей у любителей йогурта;

ни одно не подтвердило снижение риска переломов;

зависимости между количеством потребляемого йогурта и прочностью костей обнаружено не было.

"Пока что нет убедительных доказательств того, что употребление йогурта напрямую влияет на прочность костной ткани", — отмечают авторы публикации в Frontiers in Nutrition.

Возможные причины отсутствия связи

По мнению исследователей, многие из включённых работ имели методологические ограничения:

не учитывался уровень витамина D и кальция у участников;

не анализировалось качество самого йогурта - жирность, наличие пробиотиков, добавленных витаминов или сахара;

не проводилось различие между натуральным и промышленным продуктом.

Это значит, что будущие исследования должны учитывать не только количество съедаемого йогурта, но и его состав. Например, натуральные йогурты без добавленного сахара и с живыми культурами могут быть более полезны для обмена веществ и усвоения минералов.

Польза йогурта, подтверждённая наукой

Даже если влияние на кости остаётся под вопросом, другие положительные свойства йогурта не вызывают сомнений. По данным Journal of Food Science, регулярное употребление кисломолочных продуктов:

способствует балансу кишечной микрофлоры ;

улучшает усвоение лактозы у людей с лёгкой непереносимостью;

поддерживает иммунную систему ;

помогает снизить воспаление и уровень "плохого" холестерина.

Таким образом, йогурт остаётся ценным элементом здорового рациона, даже если его роль в укреплении костей требует дополнительных подтверждений.

Как выбрать йогурт, который действительно полезен

Проверяйте состав. Настоящий йогурт должен содержать только молоко и закваску (Lactobacillus и Streptococcus). Избегайте лишнего сахара. Подслащённые и ароматизированные версии снижают пользу продукта. Обращайте внимание на срок годности. Чем он короче, тем выше вероятность наличия живых культур. Выбирайте обогащённые варианты. Йогурты с добавлением витамина D и кальция эффективнее для здоровья костей. Следите за жирностью. Нежирные йогурты полезны для диеты, но слишком обезжиренные могут терять часть питательных веществ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на йогурт для укрепления костей.

Последствие: дефицит кальция и витамина D.

Альтернатива: комбинировать йогурт с другими источниками — сыром, зелёными овощами, рыбой и орехами.

Ошибка: употреблять сладкие йогурты с добавками.

Последствие: рост уровня сахара в крови и снижение пользы.

Альтернатива: выбирать натуральные или греческие йогурты без добавок.

Ошибка: игнорировать солнечный свет и физическую активность.

Последствие: снижение плотности костей.

Альтернатива: ежедневные прогулки и силовые упражнения для стимуляции костной ткани.

А что если добавить пробиотики отдельно?

Если цель — поддержать микрофлору и улучшить усвоение минералов, можно комбинировать йогурт с дополнительными источниками пробиотиков (например, кефиром, кимчи, квашеной капустой). Такой подход помогает повысить биоусвояемость питательных веществ и укрепить иммунитет.

Плюсы и минусы употребления йогурта

Плюсы Минусы Источник белка, кальция и витаминов Не гарантирует повышение плотности костей Поддерживает микрофлору кишечника Может содержать сахар и ароматизаторы Улучшает усвоение лактозы Качество зависит от производителя Укрепляет иммунитет Требует умеренности при употреблении

Три интересных факта о йогурте