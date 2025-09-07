Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Йог Амритам Ришикеш — сертифицированная школа подготовки учителей йоги Международного альянса йоги США в Индии
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:46

Где искать умиротворение: маршруты для души и тела

Современный турист ищет не только новые города и пляжи, но и состояние покоя. Йога-туризм стал ответом на этот запрос. Сегодня многие страны создают целые направления для тех, кто хочет совместить отдых и духовные практики.

Индия — истоки йоги

Паломничество в Индию остаётся мечтой для многих практикующих. Город Ришикеш у подножия Гималаев называют мировой столицей йоги. Здесь практикуют в ашрамах, учатся у мастеров и живут в ритме, близком к древним традициям.

Бали — остров гармонии

Бали давно стал меккой для тех, кто ищет баланс. В Убуде десятки ретрит-центров, где сочетаются занятия йогой, медитации и здоровое питание. Остров удивляет атмосферой: рисовые террасы, джунгли и ощущение, что время замедляется.

Таиланд — сочетание практики и удовольствия

Таиланд предлагает лёгкий формат: занятия йогой у моря, ретриты в горах, массажи и спа-программы. Здесь духовные практики соседствуют с комфортом курортной жизни.

Шри-Ланка — йога и аюрведа

На Шри-Ланке йога часто сочетается с аюрведой. Здесь предлагают курсы, где практики на коврике соседствуют с оздоровительными процедурами, массажами и травяными ваннами. Это идеальный вариант для тех, кто ищет не только духовный, но и физический баланс.

Непал — энергия Гималаев

Непал притягивает тех, кто ищет тишину гор и глубину практик. Йога-ретриты в Катманду или у подножия Эвереста позволяют почувствовать атмосферу места силы и соединиться с природой.

Путешествия за йогой — это не про километры, а про внутреннее состояние. Индия, Бали, Таиланд, Шри-Ланка и Непал предлагают каждому найти свой путь к гармонии. Здесь йога становится не спортом, а философией путешествия.

