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Позы йоги, которые расслабляют вашу шею и плечи
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Вот как можно легко и быстро расслабить шею и плечи: сделайте эти упражнения

Позы йоги, которые расслабляют вашу шею и плечи

Наклон в сторону сидя

A. Начните в удобной позе сидя, руки расслаблены по обе стороны от вас.

B. Вытяните левую руку к потолку, сбоку от лица.

C. Упритесь правой рукой в землю и отведите ее вправо, позволяя правому предплечью двигаться к земле, затем наклоните туловище вправо.

D. Поднимите подбородок вверх, затем вниз и найдите положение, которое кажется наиболее напряженным. Дышите 5-10 раз глубоко. Поменяйте стороны.

Вариации позы щенка

A. Начните на четвереньках. Отведите руки немного вперед и дотроньтесь до кончиков пальцев.

B. Подверните пальцы ног и отведите бедра назад к пяткам.

C. Дайте лбу опуститься на землю, вместе с руками. Дышите здесь 5-10 раз глубоко.

Орлиные руки

A. Начните сидеть любым удобным способом (вы можете делать это в своем рабочем кресле, если хотите).

B. Обхватите правую руку под левой, сведите предплечья вместе и прижмите ладони друг к другу кончиками пальцев вверх.

C. Поднимите локти на высоту плеч, кончики пальцев поверните в сторону от себя.

D. Сделайте здесь 5-10 глубоких вдохов. Переключитесь на другую сторону.

Обратная Молитва

A. Сядьте удобно. Опустите руки по обе стороны от тела и согните локти, чтобы завести их за спину.

Б. Сложите ладони вместе в молитвенной позе на позвоночнике и поднимите руки как можно выше к позвоночнику. Отведите локти назад так, чтобы предплечья образовали одну линию.

C. Дышите 5-10 раз глубоко.

Фото: flickr.com/lululemon athletica (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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