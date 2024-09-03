Вот как можно легко и быстро расслабить шею и плечи: сделайте эти упражнения

Наклон в сторону сидя
A. Начните в удобной позе сидя, руки расслаблены по обе стороны от вас.
B. Вытяните левую руку к потолку, сбоку от лица.
C. Упритесь правой рукой в землю и отведите ее вправо, позволяя правому предплечью двигаться к земле, затем наклоните туловище вправо.
D. Поднимите подбородок вверх, затем вниз и найдите положение, которое кажется наиболее напряженным. Дышите 5-10 раз глубоко. Поменяйте стороны.
Вариации позы щенка
A. Начните на четвереньках. Отведите руки немного вперед и дотроньтесь до кончиков пальцев.
B. Подверните пальцы ног и отведите бедра назад к пяткам.
C. Дайте лбу опуститься на землю, вместе с руками. Дышите здесь 5-10 раз глубоко.
Орлиные руки
A. Начните сидеть любым удобным способом (вы можете делать это в своем рабочем кресле, если хотите).
B. Обхватите правую руку под левой, сведите предплечья вместе и прижмите ладони друг к другу кончиками пальцев вверх.
C. Поднимите локти на высоту плеч, кончики пальцев поверните в сторону от себя.
D. Сделайте здесь 5-10 глубоких вдохов. Переключитесь на другую сторону.
Обратная Молитва
A. Сядьте удобно. Опустите руки по обе стороны от тела и согните локти, чтобы завести их за спину.
Б. Сложите ладони вместе в молитвенной позе на позвоночнике и поднимите руки как можно выше к позвоночнику. Отведите локти назад так, чтобы предплечья образовали одну линию.
C. Дышите 5-10 раз глубоко.
Фото: flickr.com/lululemon athletica (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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