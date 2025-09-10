Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина занимается йогой вместе с собакой
Женщина занимается йогой вместе с собакой
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:12

Йога с питомцем: внезапный союз, который перевернёт ваши представления о спорте

Практика йоги с питомцами повышает активность: 5 способов

Сейчас самое время задуматься о том, как сделать занятия спортом ещё приятнее и полезнее. А что если к вам присоединится ваш пушистый друг? Домашние животные не только любят играть, но и с удовольствием повторяют некоторые асаны вместе с хозяином. Кошки, например, — настоящие мастера йоги, даже когда спят! На Западе уже придумали специальные названия для таких тренировок: "котойога" — с кошками, и "дога" — с собаками.

Почему стоит попробовать йогу с питомцем?

1. Сближение и доверие

Если вы недавно взяли в дом щенка или котёнка, совместные занятия йогой помогут наладить тёплый и доверительный контакт. А если питомец небольшой, он даже может стать дополнительным весом для ваших упражнений — мышцы скажут спасибо, а животному будет приятно ощущать ваше внимание и ласку.

2. Здоровье и активность

Питомцы часто отражают образ жизни хозяев. Если вы регулярно тянетесь, разминкаете мышцы и двигаетесь, ваш пушистый друг обязательно захочет повторить за вами. Это отличный способ поддерживать форму и избегать лишнего веса вместе.

3. Спокойствие и умиротворение

Йога помогает расслабиться через дыхательные техники. Активные животные могут научиться успокаиваться, наблюдая за вашим спокойствием. Конечно, привыкание требует времени, но со временем питомец будет легче воспринимать моменты тишины и покоя.

4. Веселье и радость

Йога — это не только медитация, но и отличный фитнес с зарядом позитива. Включите в занятия питомца — и вы получите мощный выброс эндорфинов и хорошее настроение на весь день. Вместе с питомцем учитесь наслаждаться каждым моментом, а не раздражаться по пустякам.

5. Новые знакомства и общие интересы

Занятия йогой в парке с собакой — отличный способ познакомиться с другими владельцами питомцев. Это может привести к новым дружеским связям и совместным тренировкам, которые сделают процесс ещё интереснее.

Кошки и собаки с удовольствием включаются в процесс, как только вы раскладываете коврик.

